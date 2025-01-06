الإثنين 06 يناير 2025
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نائب وزير الدفاع اليوناني يزور مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 زار يانيس كيفالويانييس؛ نائب وزير الدفاع الوطني اليوناني، مكتبة الإسكندرية  برفقة  يوانيس بيرجاكيس؛ قنصل عام اليونان بالإسكندرية ووفد رفيع المستوى، وذلك للتعرف على المكتبة باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

 

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استقبلت الوفد  هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، واصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت نائب الوزير نسخة من كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

 

 


تفقد نائب الوزير والوفد المرافق له قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على  المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.كما حضروا عرض بالبانوراما الحضارية.
 

وأعرب نائب الوزير والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مكتبة الإسكندرية، وإعجابهم الشديد بما تحويه من كتب ومقتنيات وموارد إلكترونية، ومتاحف ومعارض فنية وتفاعلية تخدم الزوار والباحثين.

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