الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أشرف حكيمي يتصدر التشكيل المثالي للجولة 16 في الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

تواجد المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

وانضم أشرف حكيمي للتشكيل المثالي للجولة، رفقة زميله في الفريق، عثمان ديمبلي، جناح المنتخب الفرنسي.

وضم التشكيل المثالي لجولة الليج وان، وفقًا لخيارات صحيفة ليكيب، لوكاس بيري حارس ليون، إضافة إلى ثلاثي سانت إيتيان ميكايل نادي ولويس موتون ولوكاس ستاسين.


كما برز في الجولة أيضا، ميرلين وأدريان رابيو وفالنتين رونجيه ثلاثي مارسيليا، وكريسويل (تولوز) إضافة إلى جيساند مهاجم نيس.

واختارت ليكيب أيضًا، إيريك هورنلاند مدرب سانت إيتيان، كأفضل مدير فني في الجولة 16.

ويعتلي البي إس جي قمة الترتيب برصيد 40 نقطة، ويلاحقه مارسيليا 33 نقطة ثم موناكو ثالثا برصيد 30 نقطة.

 

وعلى صعيد آخر كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء رفض نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الذي دخل الفترة الحرة من عقده مع "العالمي".

 

وينتهي عقد رونالدو بنهاية الموسم الحالي ومنذ بداية شهر يناير الجاري يحق له الاتفاق مع أي ناد على أن ينتقل له بنهاية الموسم بشكل مجاني.

 وأبدى الدون سعادته بالوجود في السعودية، حيث سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في فبراير المقبل.

 

حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان مع رونالدو
 

وانتشرت تقارير مؤخرًا بأن إدارة باريس سان جيرمان تسعي لضم النجم البرتغالي، بجانب فتح باب المفاوضات مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي دخل أيضا الفترة الحرة من عقده للعب في الفريق الفرنسي الموسم المقبل.

 

 

ولكن صحيفة "fichajes" الإسبانية، قالت في تقرير: إن "باريس سان جيرمان رفض فرصة التعاقد مع كريستيانو رونالدو عندما أصبح لاعبًا حرًا، بسبب عمره، إذ يبلغ حاليًّا 39 عامًا، ورواتبه الضخمة".

وشارك صاحب الـ39 عامًا في 83 مباراة رفقة النصر السعودي في مختلف البطولات والمسابقات، وسجل 74 هدفًا وصنع 18 آخرين.

 

لعب رونالدو في الموسم الحالي  مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وتوج رونالدو  بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، ويلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي المنتخب الفرنسي الليج وان البي إس جي

مواد متعلقة

أسباب رفض باريس سان جيرمان ضم كريستيانو رونالدو

هل استحق باريس سان جيرمان لقب السوبر الفرنسي؟ إنريكي يجيب

باريس سان جيرمان يخطف كأس السوبر الفرنسي من موناكو بهدف +90 (صور)

باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة نيكو ويليامز

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين 6 يناير 2025

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة محمود تريزيجيه

لحظة إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في قلقيلية ومقتل 3 مستوطنين (فيديو)

هل تصل أسعار الذهب لـ3000 دولار للأونصة بالعام الحالي؟ جولدمان ساكس يوضح

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

3 شروط أساسية للحصول على معاش العجز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

كل ما تريد معرفته عن أحكام المسح على الخفين في البرد الشديد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية