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مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يحتفل بعيد ميلاده الـ15

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

هنّأ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العاملين بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على إنشاء المختبر في عام 2009، وثمَّن الجهد المبذول بالمختبر الذي لم يتوقف عن عمله خلال السنوات الماضية تحت أي ظرف من الظروف.

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وأكد زايد أنه يولي المختبر ومشروعاته أهمية كبيرة تجعله قادرًا على الاستمرار والعطاء والتجدد فيما يقدمه من أعمال تخدم السرد المصري والعربي وتتواصل مع المهتمين بالمجال في جميع أنحاء العالم من عرب وأجانب.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن مختبر السرديات من أهم الفعاليات التي تقدمها المكتبة للوسط الثقافي المصري والعربي في مجال السرد، وإدارة المكتبة تدعم المختبر بكل إمكاناتها، كما أنها قدمت من خلال المختبر خلال هذا العام مشروعًا مهمًا وهو سلسلة "كراسات سردية" التي صدر العدد الأول منها حول السرد اللبناني، كما واصل المختبر إصدار تقارير عن الحالة السردية المصرية بالتعاون مع دار الكتب المصرية والمجلس الأعلى للثقافة.

وقد أعلن الأديب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية أن المختبر قدَّم خلال عام 2024؛ 65 فعالية بمعدل 6 فعاليات شهرية ما بين ندوة مناقشة عمل سردي وأمسية قصصية وورشة عمل ولقاءات مفتوحة شارك فيها 400 من المبدعين والنقاد من مصر والعالم، كما تم إطلاق سلسلة "كراسات سردية" ربع السنوية خلال عام 2024م. وواصل المختبر تعاونه مع عدد من الجهات الثقافية المصرية والعربية وأبرزها: لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب المصرية، ومختبر السرديات والخطابات الثقافية بالدار البيضاء بالمغرب، ومختبر سرديات البحرين، ومختبر سرديات جامعة واسط بالعراق، والمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية.

وأشاد عتيبة بالدعم الكبير الذي يلقاه المختبر من إدارات المكتبة ممثلة في مدير المكتبة  الدكتور أحمد زايد، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، ومحمد غنيمة رئيس وحدة الوثائق، وإدارات القاعات وتكنولوجيا المعلومات والأمن. كما ثمن عتيبة حرص أعضاء المختبر بالإسكندرية، والأدباء والنقاد والإعلاميين على دعم المختبر الدائم.

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مكتبه الإسكندرية الاسكندرية المصرية السردية الدكتور محمد سليمان الأديب منير عتيبة

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