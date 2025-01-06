الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

الخط الثالث لمترو الأنفاق يعدل مواعيد العمل غدا، اعرف التفاصيل

مترو
مترو

 أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل القطارات غدا الثلاثاء، للتيسير على جمهور النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة غدا أمام سموحة في الدوري الممتاز.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

“بكره 7 يناير الساعة 4 مساءً، الأهلى هيواجه سموحة في استاد القاهرة. محطاتنا - وخصوصًا محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.. هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.. شجع فريقك واستمتع مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

 

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