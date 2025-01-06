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سياسة

اليوم، توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والمحامين

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

يوقع عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.
 

بروتوكول المحامين وهيئة الرعاية الصحية 


ويتضمن بروتوكول التعاون بنودا تحل كافة مشكلات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يخص منظومة العلاج، بما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة في كافة التخصصات، وذلك في بيئة عمل احترافية وجاذبة تلبي احتياجات الأعضاء وتليق بمكانتهم.
 

الهيئة العامة للرعاية الصحية 

 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، كهيئة مستقلة، حيث تعمل كمقدم لخدمات الرعاية الصحية العامة وتهدف إلى توحيد وتجديد خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة، وتحسن تصور الجمهور للخدمات التي تقدمها الدولة، وقيادة التحول النموذجي نحو نظام صحي جديد ومبتكر بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

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نقابة المحامين الهيئة العامة لرعاية الصحية المحامين
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