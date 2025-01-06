الأرقام الصعبة في مسيرة زكريا أحمد، وسر اتهامه بالإسفاف

زكريا أحمد ، ملحن عملاق من الزمن الجميل، وموسيقى شرقى شهير من طراز خاص ملأ الدنيا فن وحب، قدم خلال نصف قرن ما يقرب من 1600 لحن منها أكثر من 60 لحنا لكوكب الشرق أم كلثوم وحدها، ألحانه تمثل الموسيقى الشرقية الأصيلة، من أشهر ألحانه التي غناها بصوته "يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الأمرا" و"الورد جميل" من كلمات بيرم التونسى ورحل عام 1961.

واتهم النقاد الشيخ زكريا أحمد بالإسفاف وركاكة الأسلوب عندما قدم أغنية " أرخى الستارة اللى فى ريحنا"، ولمواجهة هذا الإسفاف قدم مع الشاعر بيرم التونسى" يا أهل المغنى دماغنا وجعنا "، " ياحلاوة الدنيا ياحلاوة "، " شبيكى لبيكى "، انطلق بعدها إلى الأغنية السياسية التى تحمل الرمز فى معانيها فقدما: يا أرض رجى وزلزلى..عرش الطغاة الظالمين / ويا لعنة الله انزلى نيرانك على المتغطرسين.

الشيخ زكريا أحمد وبيرم التونسى

ولد الموسيقار أحمد حسن صقر المرزبان الشهير بــ زكريا أحمد فى مثل هذا اليوم 6 يناير عام 1896، بمنطقة الجمالية لأبٍ حافظٍ للقرآن وهاوٍ لسماع التواشيح مما أكسب زكريا الحس والتذوق الموسيقي؛ ووالدته من أصل تركي، حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم التحق للدراسة بالأزهر الشريف، وذاع صيته بين زملائه قارئًا ومنشدًا ذا صوت حسَن، درس زكريا الموسيقى على الشيخ درويش الحريري الذي ألحقه ببطانة إمام المنشدين الشيخ علي محمود، كما أخذ الموسيقى عن الشيخ المسلوب وإبراهيم القباني وغيرهم.

وقدم الموسيقار زكريا أحمد الى الموسيقى الشرقية الاصيلة أكثر من ألف لحن وأغنية وأوبريت منها 60 اغنية لأم كلثوم، الى جانب 65 أوبريت قدمها على المسرح مختلف الفرق الفنية مثل على الكسار، زكى عكاشة، نجيب الريحانى وصالح عبد الحى ومنيرة المهدية والفرقة القومية فى بداية تكوينها.

مشوار طويل مع أم كلثوم

من أول الألحان التى قدمها زكريا أحمد وغنتها أم كلثوم أغنية " اللى حبك ياهناه عام 1931 التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رامى وفى نفس العام غنت من تلحينه عدة أدوار قدمتها على مسرح الأزبكية، ليبدأ به مشواره الطويل مع أم كلثوم حيث قدم لها ألحانا كثيرة فى أفلامها الستة وخاصة الأغانى البدوية.

من أشهر ثلاثيات القرن الماضى بيرم وزكريا وأم كلثوم

حتى شكل زكريا أحمد ثلاثيا مع كلمات بيرم التونسى وصوت أم كلثوم بدأ عام 1941 بأغنيتى: أنا فى انتظارك مليت، وحبيبى يسعد أوقاته، مرورا بأغانى: الأوله فى الغرام، عن العشاق سألونى، الليلة عيد، الأمل، حلم، غنى لى شوى شوى، الأهات، الورد جميل، أهل الهوى، نصرة قوية وفرحة هنية، لتدوم القطيعة بين زكريا أحمد وأم كلثوم أكثر من عشر سنوات عاد بعدها عام 1960 لتقدم من ألحانه أغنية " هو صحيح الهوى غلاب ماعرفش أنا".

عزيزة ويونس على مسرح الأزبكية

قدم زكريا أحمد أكثر من 500 لحن من ألحانه تضمنها عددا كبيرا من الأوبريتات من أشهرها أوبريت عزيزة ويونس من تأليف بيرم التونسى، الذى غنى فيه بنفسه اغنية " ياصلاة الزين على الأمرا يا صلاة الزين " على مسرح الأزبكية، أوبريت " يوم القيامة "وحضر عرضه الملك فاروق بنفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.