زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

زكريا أحمد، ملحن عملاق من الزمن الجميل، وموسيقى شرقى شهير من طراز خاص قدم خلال نصف قرن ما يقرب من 1600 لحن منها 63 لحنا لكوكب الشرق أم كلثوم وحدها، الحانه تمثل الموسيقى الشرقية الأصيلة، من أشهر ألحانه التي غناها بصوته " ياصلاة الزين ياصلاة الزين على عزيزة " و"الورد جميل" من كلمات بيرم التونسى ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1961.

ولد الموسيقار زكريا أحمد عام 1896، لأبٍ حافظٍ للقرآن وهاوٍ لسماع التواشيح مما أكسب زكريا الحس والتذوق الموسيقي؛ ووالدته من أصل تركي، حفظ القرآن في كتاب القرية، ثم ألتحق للدراسة بالأزهر الشريف، وذاع صيته بين زملائه قارئًا ومنشدًا ذا صوت حسَن، درس زكريا الموسيقى على الشيخ درويش الحريري الذي ألحقه ببطانة إمام المنشدين الشيخ علي محمود، كما أخذ الموسيقى عن الشيخ المسلوب وإبراهيم القباني وغيرهم.

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البداية منشدا وملحنا للأوبريتات

اجتهد الملحن زكريا أحمد فى تعلم الموسيقى بسبب إصراره على الغناء والتلحين، وفشل في الدراسة بالأزهر، وتنقل مع مشايخ الغناء في القرى والنجوع وقصور الأغنياء، كما ارتاد المسارح الغنائية حيث فرق علي الكسار وعزيز عيد وعكاشة، وبدأ مع هذه الفرق في تلحين الأوبريتات والغناء فيها حتى انه قدم 56 أوبريتا أشهرها "عزيزة ويونس" التي غنى فيها أغنية "ياصلاة الزين على الامرا" على مسرح الأزبكية، وأوبريت يوم القيامة بالأوبرا التي حضرها الملك.

بيرم التونسى وزكريا احمد ومشوار طويل مع الموسيقى

ارتبط زكريا أحمد ارتباطا شديدا بالشاعر الزجال بيرم التونسى الذى كتب له اغلب اغانيه وكانا صديقين لا يفترقان، حيث انطلق زكريا أحمد الى عالم الأغنية السياسية فكتب يقول ( يا أرض رجى وزلزلى.. عرش الطغاة الظالمين، ويا لعنة الله انزلى نيرانا على المتغطرسين) وكان لا يمل الحديث عن أيام الصعلكة المشتركة بينهما فى حوارى القاهرة الشعبية المظلمة، ومن سخرية القدر ان يموت زكريا احمد في الذكرى الأربعين لوفاة بيرم من شدة حزنه عليه.

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المسرح الغنائي

وفي عام 1919 بدأ زكريا أحمد رحلته كملحن بعد أن اكتملت لديه معرفة الموسيقى وتفاصيلها، حيث قدَّمه الشيخ علي محمود والشيخ الحريري إلى إحدى شركات الأسطوانات. في عام 1924 بدأ التلحين للمسرح الغنائي، ولحَّن لمعظم الفِرَق الشهيرة مثل: فرقة علي الكسَّار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية.. وبلغ عدد المسرحيات 65 مسرحية لحَّن فيها أكثر من 500 لحن.

شيخ الملحنين زكريا أحمد

بدأ زكريا أحمد التلحين لأم كلثوم عام 1931 في أغنية " اللى حبك ياهناه" من كلمات أحمد رامى إضافة إلى ما يزيد عن 60 أغنية أخرى منها: هوه صحيح الهوى غلاب، الورد جميل، غنى لى شوى شوى، حبيبى يسعد أوقاته، أهل الهوى، الحلم، أنا في انتظارك مليت، عن العشاق سألونى، كل الأحبة اثنين اثنين، الليلة عيد، نصرة قوية وفرحة هنية، الآهات وغيرها.

هو صحيح الهوى غلاب عربون الصلح

ويذكر أن طلبت أم كلثوم من الملحن زكريا أحمد لحنا ذات مرة فطلب خمسة آلاف جنيه ثمنا له وكانت أجور الألحان وقتئذ بالمئات وليس بالآلاف، وعندما رفضت أم كلثوم طلبه تقاطعا لسنوات، لكنهما عادا واصطلحا ولحن لها عام 1960 هوه صحيح الهوى غلاّب من كلمات بيرم التونسي قبل وفاتهما بعام واحد.

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خلاف مادي يسبب قطيعة مع ام كلثوم

نشبت الخلافات بين أم كلثوم والشيخ زكريا أحمد بسبب المادة لدرجة أن الأمر بينهما وصل إلى القضاء حين طالب زكريا بمستحقاته من الإذاعة المصرية عن طبع ألحانه على أسطوانات أم كلثوم ثم كانت الأزمة والقطيعة بينهما مستفحلة، لأسباب مالية وحقوق أدبية لزكريا أحمد قدرها بأربعين ألف جنيه مقابل ألحانه، وهو ما أنكرته أم كلثوم في البداية، حتى أن زكريا أحمد كان يقول ساخرا: في شبابى عزمتنى أم كلثوم على أوزة بأربعة قروش والان ضحكت علي في أربعين الف جنيه حقوقى، ووصل الصراع الى المحاكم استمر أكثر من سبع سنوات، لكن في النهاية وبعد أن جمعهما القاضي الذي كان ينظر في الدعوى وأشاد بهما وأكد أن الجيل كله يتطلع إليهما، وأنه هو نفسه غير قادر بالنطق بالحكم على أي منهما، ودعاهما برجاء حار أن يوقفا هذه الدعاوى التي تسيء إليهما قبل أي شخص آخر.وعندما وقف أمامها وجها لوجه في المحكمة بكى، فتأثرت أم كلثوم وبكت وتم التصالح بينهما.

زكريا أحمد فى جلسة التصالح بالمحكمة

وسحب زكريا أحمد الدعوى، فما كان من أم كلثوم إلاّ أن أعلنت أنها ستقدم له كل ما يطالب به عن طيب خاطر، وهكذا طويت صفحة مهمة من تاريخ أم كلثوم وصراعاتها على يد القاضي عبد الغفار حسن رئيس المحكمة، إلا أن القدر لم يمهل زكريا أحمد للتعاون مرة ثانية مع أم كلثوم فرحل عام 1961.

الملحن زكريا أحمد

وصفه الأديب نجيب محفوظ فقال: زكريا أحمد رجل شعبى ابن نكتة وابن بلد مليء بالموسيقى والألحان، أما شخصيته فهي غاية فى الطيبة والإحساس بالمودة الدافئة نحو الناس وما كنت أظن أنه يمتلك كل هذا القدر من الكبرياء الذى جعله يختلف مع أم كلثوم، ذلك لأنها كانت تعطى له أجرا مماثلا للملحنين الذين يتعاملون معها بينما هو لديه الإحساس أنه متفوق وأن ألحانه مميزة عن ألحانهم،

اتهام بالاسفاف والركاكة

اتهمه النقاد بـ الإسفاف وركاكة الأسلوب عندما قدم أغنية (ارخى الستارة اللى في ريحنا )، تعاون زكريا أحمد مع الزجال بيرم التونسى وقدما مونولوجات فكاهية منها “ يا أهل المغنى دماغنا وجعنا، ياحلاوة الدنيا ياحلاوة”.

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تمثيل فيلم أنشودة الفؤاد

قدم زكريا أحمد الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الثلاثينات والأربعينات، كما قام بتلحين أغنيات الأفلام مثل أفلام: نرجس، حبيبتى سوسو، قيس وليلى، مصنع الزوجات، المتهمة، الشريدة، ليلى بنت مدارس، القلب له واحد إضافة إلى أغاني أم كلثوم في جميع أفلامها، كما كان من أبرع الملحنين في تلحين الأغاني البدوية التي كان يصيغ معظمها بيرم التونسي، وحققت له نجاحا خاصا في البلاد العربية التي كانت تقبل على اللهجة البدوية في الأغاني.

من أجمل الأغنيات التي لحنها زكريا أحمد اغنية ياصلاة الزين التي غناها بصوته، هو صحيح الهوى غلاب لأم كلثوم عام 1960، الورد جميل، غنى لى شوى شوى، قولى ولا تخبيش يازين ايش تقول العين للعين، عن العشاق سألونى، الليلة عيد، الآهات ـ أنا في انتظارك، حبيبى يسعد اوقاته، أهل الهوى،

تلحين موسيقى حكم قراقوش

قدم زكريا أحمد الموسيقى التصويرية للعديد من أفلام الثلاثينات والأربعينات، كما قام بتلحين أغنيات الأفلام مثل نرجس، حبيبتى سوسو، قيس وليلى، مصنع الزوجات، المتهمة، الشريدة، ليلى بنت مدارس، القلب له واحد وغيرها، وقام بالتمثيل فى فيلم واحد هو أنشودة الفؤاد عام 1932،كما قام بتلحين فيلم حكم قراقوش الذى منع الملك فاروق عرضه لأنه يحوى هجوما على القصر والملك وكان بطولة أنور وجدى وإخراج حسن الصيفى، ومن أغنيات الفيلم ( آه ياعنب ع الشجر شبع الغراب منك، وفى الطريق تترمى ياعنب ) و( خير بلادنا كله لأهلها مش نصها ولا ربعها أو خمسها او عشرها ).

مأساته قبل الرحيل

قبل رحيله بسنوات انتحر أحد أبنائه “ يعقوب ” واختفى ابنه الآخر" إحسان "مما أثر في زكريا أحمد وسبب له الكثير من الأمراض، لكنه لقوة إيمانه استمر فى التلحين حتى آخر يوم فى حياته.