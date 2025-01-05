بيرم التونسي.. حكايات شاعر الشعب وهرم الزجل.. بدأ حياته صبيًّا في محل بقالة.. كتب الثلاثية المقدمة لـ"أم كلثوم".. وهكذا رثاه صلاح جاهين

بيرم التونسي، شاعر وزجال وناقد للأوضاع، لقب بشاعر الشعب وهرم الزجل، كما لقب أيضًا بشاعر أم كلثوم، برع في الكتابة في نواحى كثيرة، فقدم القصيدة العاطفية والوطنية والاجتماعية التي تعبر عن أحوال البسطاء، سجل أحداث الفترة التس عاشها بكلماته الجريئة، كتاباته مرتبطة بالتراث الشعبى، لم يخاف فى الحق لومة لائم فكتب عن دولة الإخوانجية في عز وجودهم، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1961.

من ألقاب بيرم التونسي أيضًا “النبع الخالد، أمير شعراء العامية، رائد التجديد، نذير الثورة وضمير الأمة، المعبّر عن طموحها في العدل والحرية والتحرر والتقدم، وبودلير الشرق"، كما قال أحمد شوقي: "لا أخاف على الفصحى غير من عامية بيرم”.

فنان مصر الأعظم

ورثا صلاح جاهين الزجال الراحل بيرم التونسى فقال: مين اللي قال مات يا شباب يأبو دموع، مات زى ما كتف الجبل يتهد.. مات باقتدار وفخار ماقالش لحد، وقال عنه عباس العقاد: “كان ينبوعًا فياضًا من ينابيع الفنون الشعبية نظمًا وتمثيلًا وغناءً بل وتصويرًا بالقلم، يعطينا من صور الحياة العصرية ما تعجز عنه ريشة الفنان، فهو بارع في الحديث بالعديد من اللهجات المختلفة في آن واحد وينتقل من جِد إلى فكاهة. وقال محمود السعدنى: هو فنان مصر الأعظم، يكتب بقلم رصاص كلامًا أشد فتكًا من الرصاص فقد كنت معجبًا به إلى درجة الجنون، يستحق وحده لقب فنان الشعب لأنه ظل يقاتل بقلمه كل القوى التي تحارب الناس، حتى في فترات ضعفه وتخاذله، كانت كلماته في مدح الطغاة تقطر سمًّا.

صبيًّا في محل بقالة

ولد الشاعر الزجال بيرم التونسى عام 1823 التونسى الأصل بحى الأنفوشي بالإسكندرية، حفظ القرآن في الكتاب وهو صغير، عشق اللغة العامية المصرية وقرأ في الفولكلور المصرى، كما عشق الكتابة الصحفية وكتابة الأزجال، بدأ حياته صبيًّا في محل بقالة هاجر جده من تونس إلى مصر عام 1833، التحق بيرم بكتاب الشيخ جاد الله، ثم التحق بالمعهد الديني في مسجد أبى العباس المرسى.

الشاعر بيرم التونسى



وتنوع إنتاج بيرم التونسى الفني ما بين أغاني الحب والكتابات التي تدعم النضال الوطني والأشعار التي تنتقد الأحوال المعيشية، إضافة إلى وجود جزء كبير من كتاباته مرتبط بالتراث الشعبي، فمن أشهر أعماله: ملحمة الظاهر بيبرس، وأوبريت يا صلاة الزين المستوحى من السيرة الهلالية عن قصة عزيزة ويونس، الذي لا يزال يردده الناس حتى يومنا هذا، بدأ بمهاجمة السلطة والملكية في عهد الملك فؤاد، سخر قلمه في مهاجمة الامتيازات الأجنبية وظلم الفلاح والعامل والأرزقية وتخلف المرأة والصناعة والتعليم في بلاده، كما أنه شاعر الغلابة الذي ترجم في شعره معاناة وأحاسيس العمال كل في حرفته معبرًا عن الفقراء والغلابة منهم.

السادات أثناء منح بيرم التونسى الجنسية المصرية

كتب بيرم التونسى العديد من الأغنيات الوطنية للسيدة أم كلثوم، فكتب لها " الثلاثية المقدسة"، و"القلب يعشق كل جميل" التي وصف فيها رحلته لزيارة مكة المكرمة وأداء شعائر الحج، كما كتب الأغنية التي غنتها ليلى مراد في فيلمها "ليلى بنت الفقراء" يارايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي، وغنى له محمد الكحلاوي "يا أمة التوحيد" وغيرها من الأغنيات الرائعة، التي لحنها الشيخ زكريا أحمد، وفي كل رمضان من كل عام نتذكر هذا الشاعر الكبير، الذي ساهم فى تشكيل الوجدان الشعبى بأغنياته ومسلسلاته ومقالاته وقصائده.

أنا المصري كريم العنصرين

وعندما طلب فنان الشعب سيد درويش من بيرم التونسي أن يؤلف له أوبريت يلهب حماس المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، فكان طلب درويش من بيرم التونسى واضح وصريح، بأن تكون كلمات الأوبريت للرد على حُجة دولة الاحتلال بأن الشعب المصري ضعيف لا يستطيع حكم نفسه إلا من خلال حماية إنجليزية، فلابد أن تمجد كلمات الأغنية من المواطن المصري، فجائت كلمات الأوبريت: أنا المصري كريم العنصرين.. بنيت المجد بين الأهرمين/ جدودي أنشأوا العلم العجيب.. ومجرى النيل في الوادي الخصيب".

الشاعر بيرم التونسى

في مجلة التحرير صيف عام 1956، كتب الشاعر بيرم التونسي، قصيدة زجلية عن إسرائيل والتكتل الأوروبي ضد مصر والعرب، وتوجيهها الضربات المتوالية ضدها يقول فيها: دول عظمى اللى باعتاها لبلاد المسلمين تفتح..غنيمة كلها لكن بأرض القدس تستفتح / وتحرق قد ما تحرق..وتدبح قد ما تدبح / معاها ألف طيارة..ومليون تانك يتصفح / عليكم ياعرب يومى..تشن الغارة أرضية / ولسة ياعر بجاية..بغارتها السماوية / حاربناها وهادينا..وفاوضنا وجربنا / ولما نشتكى نوبة..ع الشكوى تأدبنا / يا إسرائيل ويا تشرشل ويا إيدن ويا غيرهم / 200 مليون بتتحضر..ليوم الهول عساكرهم / 200 مليون نهار الحرب يكفاهم حناجرهم / و200 مليون منى عنها في أنهار الدم تسبح.

اتخذ طريق التصوف

عاش بيرم التونسى فى مصر زاهدًا أواخر أيامه، وحج بيت الله، واتخذ طريق التصوف ومنحته الحكومة الجنسية المصرية ووسام الفنون من الدرجة الأولى قبل رحيله متأثرًا بالربو بعام واحد، فى مثل هذا اليوم 5 يناير عام 1961.

شلة أهل الهوى

وبمناسبة معرض الكتاب هذا العام صدر كتاب جديد عن الراحل بيرم التونسي الذي وصف بهرم الزجل كأحد أفراد شلة أهل الهوى بيرم وسيد درويش وزكريا أحمد بعنوان "أهل الهوى ــ حلقات السلطنة " للصحفى تامر افندى، يرصد فيه جلسات جمعت بين بيرم وزكريا ودرويش ورصد كواليس أجمل أغاني أم كلثوم التى كتبها بيرم ولحنها سيد درويش.

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