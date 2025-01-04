السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تحتفل بمرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم

ام كلثوم،فيتو
ام كلثوم،فيتو

  تُطلق أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على وفاة سيدة الغناء العربي، كوكب الشرق أم كلثوم.

 
هذا وقد صرحت " جبارة " أنه جار التحضير للعديد من المفاجآت لهذه الاحتفالية المميزة والتى من المقرر أن تتضمن عروضًا فنية، ندوات ثقافية، ومعارض تسلط الضوء على إرث أم كلثوم الفني وتأثيرها الخالد في الموسيقى العربية.

كوكب الشرق

يذكر أن "كوكب الشرق" السيدة أم كلثوم  رحلت عن عالمنا  في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي.

وتعد من أبرز مطربي القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء... وتغنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

قدّمت  للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.

 

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