الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد حادث قلقيلية، مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بنابلس

مستوطنون يهود، فيتو
مستوطنون يهود، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس، عقب عملية كدوميم شرقي قلقيلية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم امرأتين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية

وفي السياق ذاته أعلن  مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"، أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

 

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 

وقال المكتب، في تقريره اليومي: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

 

txt

إصابة 6 مستوطنين في قصف صاروخي لحزب الله استهدف الجليل الأعلى



وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

 

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 

ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستوطنين اسرائيليين نابلس الضفة الغربية القدس

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في سابع أيام عيد الحانوكا اليهودي

مستوطنون يضرمون النار في مسجد بالضفة الغربية ويكتبون شعارات عنصرية على جدرانه (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين