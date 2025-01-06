الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كهربا ينتظم فى مران الأهلي الجماعي استعدادا لمباراة سموحة

كهربا
كهربا

الأهلي، ينتظم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد، حيث ينتظر الجهاز الفني تواجد اللاعب اليوم في التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الثلاثاء فى الدوري، حيث يدخل الأحمر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غدا الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي كهربا

مواد متعلقة

اليوم، الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة سموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقناة الناقلة

أخبار الأهلي، أزمة معلول ومطالب كولر وتشكيل الأهلي المرتقب أمام سموحة

جلسة بين محمد رمضان وبيرسي لحسم الرحيل

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

كولر يطلب التعاقد مع 3 لاعبين أجانب والأهلي يتحفظ

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة سموحة
ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين