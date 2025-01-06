تم فصله من الحزب مرتين، تفاصيل أزمة السيد البدوي مع قادة الوفد

قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بفصل السيد البدوي رئيس الحزب السابق من الوفد وكافة تشكيلاته، بسبب الظهور التلفزيوني الأخير له والإساءة للحزب مؤخرا ليس الأول من نوعه بل إن تلك هي المرة الثانية التي يفصل فيها البدوي من حزب الوفد

أسباب فصل السيد البدوي

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد وفقا لاختصاص رئيس الحزب للمحافظة على كيان الحزب، لافتا إلى أن البدوي أساء للدولة عندما قال إنه لا يوجد حياة سياسية أو حتى أحزاب معارضة.

وأضاف يمامة لـ "فيتو": أن السيد البدوي رئيس الحزب السابق يعبر عن الحزب، وبالتالي ما قاله البدوي ليس سياسة الحزب، مشيرا إلى أن هذا القرار من اختصاص رئيس الحزب ولا يتطلب العرض على هيئات الوفد.



وتابع عبد السند يمامة: أن من مهام رئيس الحزب، المحافظة على كيان الحزب ونظامه، موضحا أن هناك التزاما حزبيا ولا يتطلب تحويله لتحقيق وغيره، وبالتالي، البدوي أخل بالتزامه الوطني والحزبي.



كما أكدت مصادر قيادية في حزب الوفد أن فصل السيد من الحزب موافق للائحة الحزب الداخلية، لافتة إلى أنه أساء للحزب ولرئيس الوفد خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى.



وأضافت المصادر لـ"فيتو": أنه طالما هناك دلائل وأسانيد قوية، فمن حق رئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل، مشيرا إلى أن حديثه بالأمس هو سبب الفصل، وخاصة أنه أساء للحزب والدكتور عبد السند يمامة، وبالتالى الدكتور عبد السند ليس فى حاجة للعودة إلى الهيئة العليا أو غيره نظرا لأن الإساءة صوت وصورة.

أسباب فصل السيد البدوى من الوفد

وتابعت المصادر: لدينا دلائل الإساءة، واللائحة تنص على أنه من حق رئيس الحزب إذا كان هناك أدلة أو أسباب قوية من شأنها الإساءة للحزب أو رئيس الحزب تعطيه الحق في فصله.

فصل السيد البدوى من الحزب في عهد أبو شقة

وفى عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة في رئاسة الحزب منذ حوالي ٦ سنوات، أصدر المستشار بهاء أبو شقة قرارا بفصل السيد البدوى من الحزب بسبب المخالفات التي تستوجب إسقاط عضويته من الحزب، وأكد حينها أبو شقة أن القرار مؤسسي وليس شخصيا.

وبالفعل طبق القرار حينها ولم يعد البدوي للحزب طوال فترة المستشار بهاء الدين أبوشقة، ولم يكن له حق دخول الحزب، وبعد تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب أصدر قرارا بعودة البدوي مرة أخرى للوفد إلى أن صدر قرار أيضا بفصله بسبب الإساءة للحزب في برنامج تلفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.