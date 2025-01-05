الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

رئيس الوفد يكشف لـ "فيتو" سبب فصل السيد البدوي من الحزب

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد وفقا لاختصاص رئيس الحزب للمحافظة على كيان الحزب، لافتا إلى أن البدوي أساء للدولة عندما قال إنه لا يوجد حياة سياسية أو حتى أحزاب معارضة.

أسباب فصل السيد البدوي 

وأضاف يمامة لـ "فيتو": أن  السيد البدوي رئيس الحزب السابق يعبر عن الحزب، وبالتالي ما قاله البدوي ليس سياسة الحزب، مشيرا إلى أن هذا القرار من اختصاص رئيس الحزب ولا يتطلب العرض على هيئات الوفد.

وتابع عبد السند يمامة: أن من مهام رئيس الحزب، المحافظة على كيان الحزب ونظامه، موضحا أن هناك التزاما حزبيا ولا يتطلب تحويله لتحقيق وغيره، وبالتالي، البدوي أخل بالتزامه الوطني والحزبي.

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق من الحزب.

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