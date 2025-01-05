ليلة ساخنة فى "الوفد" بعد فصل السيد البدوى من الحزب وكافة تشكيلاته.. الظهور في برنامج تليفزيوني السبب.. ومصادر: القرار موافق للائحة الحزب الداخلية

شهد حزب الوفد خلال الساعات القليلة الماضية حدثا هاما، وهو فصل السيد البدوى رئيس الوفد الأسبق من الحزب وكافة تشكيلاته بقرار من أعلى سلطة حالية بالحزب وهو الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى.

قرار فصل السيد البدوى

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.



وأكدت مصادر قيادية في حزب الوفد أن ظهور السيد البدوى أمس فى برنامج تليفزيوني والحديث عن حزب الوفد وتراجعه، وعن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، هو الذى أدى إلى صدور قرار فصله من الحزب.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن السيد البدوى فصل قبل ذلك من الحزب فى عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة، ولم يعد للحزب طوال هذه الفترة وعاد فى فترة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الحالى.

وحصلت فيتو على نص قرار الدكتور عبد السند يمامة بفصل السيد البدوى من الحزب وكافة تشكيلاته.

كما أكدت مصادر قيادية أخرى في حزب الوفد أن فصل السيد من الحزب موافق للائحة الحزب الداخلية، لافتة إلى أنه أساء للحزب ولرئيس الوفد خلال ظهوره فى برنامج تليفزيوني أمس.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أنه طالما هناك دلائل وأسانيد قوية، فمن حق رئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل، مشيرا إلى أن حديثه بالأمس هو سبب الفصل، وخاصة أنه أساء للحزب والدكتور عبد السند يمامة، وبالتالى الدكتور عبد السند ليس فى حاجة للعودة إلى الهيئة العليا أو غيره نظرا لأن الإساءة صوت وصورة.



أسباب فصل السيد البدوى من الوفد



وتابعت المصادر: لدينا دلائل الإساءة، واللائحة تنص على أنه من حق رئيس الحزب إذا كان هناك أدلة أو أسباب قوية من شأنها الإساءة للحزب أو رئيس الحزب تعطيه الحق في فصله.

ومنذ عدة سنوات وخلال تولي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئاسة حزب الوفد أصدر أبو شقة قرارا بفصل السيد البدوى رئيس الحزب الأسبق من الحزب وكافة تشكيلاته، فلم يكن يحق له وقتها دخول الحزب حيث كان يعد أجنبيا عن حزب الوفد.

فصل السيد البدوى فى عهد أبو شقة

واستمر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسا لحزب الوفد لمدة أربع سنوات متتالية، ولم يعد السيد البدوى للحزب رغم المحاولات، حينها حيث أكد وقتها أبو شقة أن فصل السيد البدوى من الحزب وفقا للائحة الحزب الداخلية، وبسبب المخالفات وعاد السيد البدوى منذ عدة أشهر بقرار من رئيس الحزب الحالى الدكتور عبد السند يمامة ولكنه أصدر قراره مساء اليوم بفصله من الحزب وكافة تشكيلاته لمخالفته لائحة الحزب الداخلية والإساءة للحزب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.