الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يفحص فيديو اعتداء 10 أشخاص على طاقم تمريض مستشفى التبين

الواقعة، فيتو
الواقعة، فيتو

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مقطع فيديو يظهر خلاله قيام ما يقرب من 10 أشخاص بالاعتداء على طاقم تمريض داخل مستشفى التبين المركزي.

وشهدت مستشفى التبين المركزي، واقعة مأساوية، بعدما أقدم 10 أشخاص، بالاعتداء على طاقم التمريض، بسبب مشادة مع أحد الأشخاص أثناء الكشف عن نجله داخل المستشفى.

حرر حسن محمد شحاتة، ممرض بمستشفى التبين المركزي، محضرا بقسم شرطة التبين حمل رقم 13 أحوال، يتهم فيه عددا من الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد، بسبب مشادة أثناء قيام أحد الأشخاص بالكشف علي نجله داخل المستشفى.

 

فيما يكثف ضباط مباحث قسم شرطة التبين جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة التبين مباحث قسم شرطة التبين طاقم التمريض مستشفي التبين

مواد متعلقة

أول قرار ضد شاب قتل زميله بسبب خلافات بينهما في المعصرة

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

القاتل الصامت ينهي حياة عامل وزوجته وابنتهما داخل شقتهم بحلوان.. الجيران: أبلغنا الشرطة لما شمينا رائحة الغاز وما لحقناش ننقذهم.. وأصدقاء سيد كانوا السبب في نجاته من الموت

إجراء جديد ضد لص سرق لاب توب ومتعلقات مصلين من مسجد بالشرقية

حبس مندوب مبيعات يدير مخزنًا للاتجار فى الألعاب النارية بالشرقية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية في إمبابة

حبس عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

ضبطه في وضع مخل مع ابنته، حبس موظف طعن مدرس داخل شقته بحدائق أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين

منوعات

المزيد

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالاجتهاد لتحقيق الأهداف

هل يجوز الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى؟، مرصد الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية