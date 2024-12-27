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رياضة

رسميًا، فاتح تريم مدربًا لنادي الشباب السعودي (فيديو)

فاتح تريم
فاتح تريم

 أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تعيين التركي فاتح تريم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ليخلف البرتغالي فيتور بيريرا الذي غادر النادي مؤخرًا.

وكان  فيتور بيريرا قد رحل عن تدريب الشباب متوجهًا إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، حيث قام النادي الإنجليزي بدفع الشرط الجزائي في عقده مع “الليث”.

سيواجه الشباب نظيره الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن، في مباراة مرتقبة مساء يوم 10 يناير 2025.

الشباب يعلن التعاقد مع فاتح تريم

 نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر منصة “إكس” مقطع فيديو للإعلان عن المدرب الجديد، مع تعليق جاء فيه: “مع الأسطورة.. يستمر الزئير”.

 

ويأتي تعاقد نادي الشباب مع المدرب المخضرم فاتح تريم بهدف تحسين النتائج في الفترة المقبلة، خاصة أن أداء الفريق اتسم بالتذبذب وعدم الثبات منذ بداية الموسم.

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فريق الشباب السعودي فاتح تريم دوري روشن

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