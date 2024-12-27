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خارج الحدود

كتائب شهداء الأقصى تعلن إصابة قائد العمليات العسكرية للاحتلال بمخيمات الضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في مخيم نور شمس بالضفة الغربية، نتج عنها إصابة قائد العمليات الإسرائيلية في مخيمات الضفة.

كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيانها إنه "بعد عودة الاتصال بإحدى تشكيلاتنا العسكرية.. أكد مقاتلونا إيقاع قوة عسكرية صهيونية بكمين محكم في محيط المنشية داخل مخيم نور شمس وذلك في تمام الساعة 2:15 من فجر اليوم".

وأضاف البيان: “تم استدراج آلية عسكرية نحو سيارة مفخخة كانت مجهزة مسبقا، وعند اقتراب الآلية من مكان الكمين، تم تفجير السيارة وإخراج الآلية عن الخدمة، ومن ثم إمطار آليات العدو المتوغلة في المخيم بصليات مكثفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو الصهيوني”.

المقاومة تدعو إلى وحدة الصف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته، نشرت  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح يوم الخميس، صورا تظهر قصف مقاتليها مقر القيادة والسيطرة الإسرائيلي في محور نتساريم بقطاع غزة، وطالبتا السلطة الفلسطينية بالتوقف عن عملياتها التي تستهدف المقاومة في الضفة الغربية.

وقبل تنفيذ العملية وجه أحد مقاتلي سرايا القدس رسالة دعا فيها كافة التيارات الفلسطينية إلى توجيه البوصلة نحو قتال الاحتلال. وأكد أن المقاومة لا تريد لإسرائيل أن تستفرد بأي فصيل فلسطيني، وأن مقاتلي حركة فتح يقاتلون جنبا إلى جنب مع بقية فصائل المقاومة في قطاع غزة.

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