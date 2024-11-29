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أول إجراء من جامعة الأزهر بأسيوط بشأن حريق المدينة الجامعية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط يتفقد موقع الحريق، فيتو

تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط، المدينة الجامعية للطلاب، عقب نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبنى عمر بن الخطاب " جناح ج"، بعد ظهر اليوم الجمعة مباشرة، وتم السيطرة على الحريق.

 وحرص عبد المالك على التأكد من عدم وجود أي إصابات للطلاب أو العاملين بالمدينة الجمعية.

 

السيطرة على حريق جناح المدينة الجامعية دون خسائر بشرية 

 


وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط في رسالة طمأنينة إلى أولياء أمور وأسر الطلاب أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وإنما احترقت محتويات الجناح. 

توفير بدائل للطلاب الذين احترقت غرفهم 

 

وأشار رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط إلى أنه سوف يتم توفير غرف للطلاب الذين احترقت غرفهم، كما طمأن رئيس الجامعة والنواب على حالة الطلاب ومتابعة الأمر لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.


كما وجه عبد المالك بالتحقيق الفوري في الواقعة؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك، مشددا على ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية لجميع إجراءات الأمن والسلامة بجميع المدن الجامعية الوجه القبلي، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

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ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة ربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط وحسام مهران المشرف العام على المدن الجامعية بالوجه القبلي، والدكتور أحمد يوسف واللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط، وكامل محمد رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط.

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