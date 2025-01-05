الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،فيتو

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة له مساء اليوم لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المصريين الأقباط، بهذه المناسبة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي لقداسة البابا: " إنه لشرف كبير أن أحضر اليوم إلى الكاتدرائية، وأكون معكم في أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع جميع الأخوة المواطنين الأقباط، وندعو الله عز وجل أن يكون عاما كله رخاء، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل شر، وأن يحفظ نعمة الأمن والاستقرار على بلدنا العظيمة مصر، وأن يُعيد الله هذه المناسبة على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

من جانبه، توجه قداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له وللحكومة بدوام التوفيق والسداد، مثمنًا ما يقوم به الدكتور مصطفى مدبولي من متابعة دءوب لكل المشروعات في مواقع العمل المختلفة، وخاصة في المصانع العديدة التي يتم تفقدها، ومنها مصانع الغزل والنسيج التي رأيناها وهي " شئ جميل" للغاية، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح المواطنين المصريين، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه، وقال قداسته: "نعمة السلام والأمن في مصر كبيرة".

وتقدم الحضور في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء بقداسة البابا تواضروس الثاني بالشكر للحكومة على كل الجهود المبذولة في العديد من القطاعات، وخاصة الصحية والاجتماعية، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.

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