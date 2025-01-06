مخاطرة يلزمها ردع قانوني، عقوبة الركوب على أسطح القطارات

ظاهرة الركوب على أسطح القطارات ليست مجرد مغامرة خطيرة بل جريمة تعرّض حياة الأفراد وسلامة المجتمع للخطر، ورغم التحذيرات المتكررة، لا تزال هذه الظاهرة قائمة، خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، حيث يرى البعض فيها وسيلة للهروب من تكاليف السفر أو كنوع من التباهي الطائش.

لوائح هيئة السكك الحديدية

القانون يعاقب بشدة على هذه الأفعال في إطار الحفاظ على أرواح الركاب وضمان سلامة حركة القطارات، ووفقًا للائحة هيئة السكك الحديدية، يُعاقب من يتم ضبطه بالركوب على أسطح القطارات أو التشبث بها بغرامة مالية تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه، بجانب الحبس الذي قد يصل إلى ستة أشهر في الحالات التي تتسبب في إعاقة حركة القطارات أو تعريض حياة الآخرين للخطر.

المخاطر لا تقتصر على العقوبة القانونية؛ فالركوب على أسطح القطارات يعرض الأفراد لصدمات كهربائية قاتلة، أو السقوط من ارتفاع عالٍ أثناء الحركة، وفي كل عام، تسجل هيئة السكك الحديدية عشرات الحوادث المأساوية نتيجة لهذه التصرفات، ما يُظهر الحاجة الملحة إلى حلول تتجاوز العقوبات.

حلول ظاهرة الركوب على أسطح القطارات

ويرى الخبراء أن الحل لا يكمن فقط في تغليظ العقوبات، بل في تكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظاهرة، إلى جانب تحسين خدمات النقل وتوفير وسائل انتقال آمنة بتكلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع، فالركوب على أسطح القطارات ليس مجرد مخالفة قانونية، بل انعكاس لمشكلات أعمق تتعلق بالوعي المجتمعي وظروف النقل العام، ما يتطلب تكاتفًا بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع للحد من هذه الظاهرة التي تفتك بحياة الأبرياء يومًا بعد يوم.

تاريخ ظاهرة الركوب على أسطح القطارات

جدير بالذكر أن ظاهرة الركوب على الجزء الخارجي للقطارات تعود إلى بداية ظهور خطوط السكك الحديدية الأولى، حيث كان ذلك شائعًا، ولكن مع مرور الوقت، وبدءا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومع زيادة أحجام وسرعة القطارات، بدأ إنتاج حافلات الركاب مغطاة بالكامل ومعزولة عن الشوارع مع وضع جميع مقاعد الركاب داخلها عربات من أجل تحسين سلامة الركاب ومنع الناس من السقوط من قطار متحرك، ومع ذلك استمر بعض الأفراد في الركوب خارج القطارات للسفر دون تحمل ثمن تذكرة.

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