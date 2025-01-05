بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف

توقفت حركة القطارات على خط منوف طنطا، منذ قليل، بسبب تصاعد الأدخنة بجرار قطار طنطا منوف بمحطة كفر طبلوها واشتعال النيران فيه.

وعلى الفور تم إيقاف القطار والتعامل مع الموقف وفصل الجرار عن القطار تمهيدا لإعادة الحركة لطبيعتها.

وكان شب منذ قليل حريق بجرار القطار رقم 554 المتجه من طنطا إلى منوف وذلك بمنطقة كفر طبلوها ورقم الجرار 3038 وعلى الفور تم إيقاف القطار وجار إخماد الحريق.

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