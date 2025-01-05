أخبار مصر اليوم: أماكن سقوط الأمطار الإثنين.. رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات المتقدمين لوظائف البريد.. نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شركة قطار العاصمة تعلن تقليل وقت الانتظار بين القطارات الثلاثاء المقبل

أعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير، لتسهيل انتقالات الأخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.



وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

الجيزة تطلق ملتقى توظيف غدا لتوفير فرص عمل للشباب

يشهد قطاع الشباب بمحافظة الجيزة غدًا إطلاق ملتقى توظيفي ضخم يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.





السياحة تمد تسجيل التضامنات بين الشركات بالحج السياحي لـ 4 أيام

قررت وزارة السياحة والآثار، مد تسجيل التضامنات بين الشركات السياحية العاملة بموسم الحج السياحي لكافة المستويات إلي 9 يناير الجاري، بدلا من الميعاد المحدد سابقًا في الـ5 من الشهر الجاري.



أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين، حيث تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.



بعد حريق محدود بجرار القطار، توقف حركة السكك الحديدية على خط منوف

توقفت حركة القطارات على خط منوف طنطا، منذ قليل، بسبب تصاعد الأدخنة بجرار قطار طنطا منوف بمحطة كفر طبلوها واشتعال النيران فيه.



وعلى الفور تم إيقاف القطار والتعامل مع الموقف وفصل الجرار عن القطار تمهيدا لإعادة الحركة لطبيعتها.

نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم

اعتمد أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد؛ نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام 2024-2025م، وبلغ عدد من تم تصعيدهم إلى مرحلة التصفيات المؤهلة، 60,757 متسابقًا من الحاصلين على نسبة 80% فأكثر من الدرجة الكلية للمسابقة، من إجمالي 156.099 متقدم للمسابقة في مستوياتها الأربعة، حيث تم تصعيد 2767 من المستوى الأول، و8914 للمستوى الثاني، و13944 للمستوى الثالث، و35029 للمستوى الرابع.





رئيس التنظيم والإدارة يكشف عن مسابقات للتوظيف بالجهات الحكومية خلال يناير الجاري

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي عبدالرحيم سليم، بحضور النائب عبدالمجيد الأشقر وكيل اللجنة، النائب عمرو عزت وكيل اللجنة، والنائبة نهى زكي امين سر اللجنة، واستعرض ما تم إنجازه في محاور خطة الإصلاح الإداري 2014 – 2014، والتي تشمل الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.





أخر مستجدات الموظفين المنتدبين بالجهات الحكومية

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها الموظفون المنتدبون بالجهات الحكومية والراغبون في النقل على الرابط من هنا





الأوقاف تفتح باب التظلمات لحركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال بالمديريات

تواصل وزارة الأوقاف خطوات الإصلاح الإداري الشامل في إطار تعزيز العدالة والاستجابة لرغبات المئات من أبناء الوزارة. في هذا السياق، قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فتح باب التظلمات لحركة التنقلات لعام ٢٠٢٤م، التي تشمل الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال؛ مراعاة لأصحاب الحالات المرضية، وفقًا لقرار وزارة الصحة رقم (٢٥٩) لسنة ١٩٩٥م.





رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات المتقدمين لوظائف البريد في القاهرة والجيزة

قال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أنه يتم الإعلان اليوم عن مواعيد الامتحانات الالكترونية في محافظتي القاهرة والجيزة وذلك للمتقدمين في وظائف “اخصائي بريد - اخصائي مكتب بريد-اخصائي خدمة عملاء ”بالهيئة القومية للبريد المصري لعام 2024.

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