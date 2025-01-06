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ديربي الغضب.. إنتر ميلان يسعى لمعادلة رقم يوفنتوس.. وتاريخ كأس السوبر الإيطالي بالملاعب السعودية

ديربي الغضب
ديربي الغضب

 ديربي الغضب، تحتضن العاصمة السعودية  الرياض، مساء اليوم الاثنين، ديربي الغضب بين ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي على ملعب "الأول بارك".

 

وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالية بمشاركة إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وأتالانتا.

 

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي

من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وحقق إنتر ميلان الفوز في نصف النهائي على أتالانتا بنتيجة 2-0  عن طريق دينزل دومفريس، وفي نصف النهائي الآخر تخطي أي سي ميلان يوفنتوس بنتيجة 2-1على ملعب الأول بارك.

 

ويسعى إنتر ميلان إلى التساوي مع يوفنتوس في الأكثر حصدًا للبطولة والذي توج باللقب تسع مرات من قبل آخرها في نسخة عام 2020.

أما فريق أي سي ميلان صاحب السبعة  ألقاب، يسعى إلى التساوي مع جاره إنتر في عدد البطولات في حال انتزاع الكأس منه خلال لقاء اليوم الإثنين ليشاركه في وصافة الأكثر تتويجًا باللقب.

 

مواجهات الإنتر وميلان في السوبر الإيطالي

وواجه  انتر ميلان نظيره ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالية مرتين، الأولى في نسخة 2011 – 2012 التي انتهت لصالح أي سي ميلان بنتيجة 2-1، بينما في نسخة 2022 – 2023 توج إنتر ميلان باللقب بعد الفوز بنتيجة 3-0.

 

تاريخ كأس السوبر الإيطالي بالملعب السعودية

 وتقام كأس السوبر الإيطالية للمرة الخامسة بالملاعب السعودية، واستضافت السعودية نسخة 2018 عندما توج خلالها فريق يوفنتوس باللقب على حساب أي سي ميلان بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وفي نسخة 2019، سقط يوفنتوس أمام لاتسيو بنتيجة 3-1 على ملعب جامعة الملك سعود أو "الأول بارك" حاليًا وذلك في مدينة الرياض.

وفي نسخة 2022 التي كانت الأخيرة بنظام مشاركة فريقين فقط، أقيمت المباراة بين قطبي ميلان، على ملعب الملك فهد الدولي وانتهت بفوز إنتر بنتيجة 3-0.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر الإيطالية، بمشاركة أربعة فرق وكان موجودًا في النسخة الماضية إنتر ميلان ونابولي وفيورنتينا ولاتسيو.

وتخطى نابولي في نصف النهائي على حساب فيورنتينا بنتيجة 3-0 وهي النتيجة نفسها التي حققها إنتر ميلان على لاتسيو ليتأهلا للنهائي.

وحقق إنتر ميلان اللقب في الموسم الماضي بالفوز على نظيره نابولي بهدف دون رد أحرزه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، ليحصد اللقب الثامن لفريقه ضمن تاريخ مشاركاته في البطولة.

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