الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

الليلة، صدام قوي بين ميلان وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

تقام اليوم الإثنين مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر في العاصمة السعودية الرياض.

 

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان بنهائي كأس السوبر الإيطالي


من المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر الإيطالي مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة تقام على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر السعودي

 

 القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

 اليوم في كأس السوبر الإيطالي هي SSC EXTRA 1 وأبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

 المعلقين على المباراة هم فارس عوض من خلال قناة SSC EXTRA 1، وعامر عبد الله ومحمد الشامسي من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

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