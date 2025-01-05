ميلوني تلتقي ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية

زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ولاية فلوريدا الأمريكية والتقت مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، في وقت يسعى فيه زعماء أوروبيون لتعزيز العلاقات معه قبل تنصيبه في 20 من يناير الجاري.

ووفقًا لمقاطع فيديو نشرها مراسلون وآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي، رحب أفراد منتجع "مار آلاجو" المملوك لترامب بميلوني بالتصفيق بعد تقديم الرئيس المنتخب ترامب لها.

ميلوني تلتقي ترامب في منتجعه بفلوريدا

وتأتي زيارتها قبل أيام من لقاء مقرر لها مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته خلال زيارة يجريها إلى روما من يوم الخميس إلى 12 يناير.

وتمكن ترامب من التغلب على كامالا هاريس نائبة بايدن في انتخابات جرت في نوفمبر؛ ما أعاده للبيت الأبيض.

ولم تُنشر تفاصيل عن ما تضمنه اجتماع ميلوني مع ترامب لكن تقارير في وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أنها كانت تعتزم التحدث معه عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقضايا التجارة والشرق الأوسط وأزمة صحفية إيطالية معتقلة في طهران.

وتعتبر ميلوني من الشخصيات المحتمل أن تربطها شراكة قوية مع ترامب بسبب انتمائها الواضح للتيار المحافظ واستقرار الائتلاف اليميني الذي تتزعمه في إيطاليا.

وأسست المسؤولة الإيطالية لصلات قوية مع الملياردير الحليف المقرب من ترامب والذي أنفق أكثر من ربع مليار دولار لمساعدته على الفوز بالانتخابات.

ووفقًا لتقرير من ممثل لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام، قال ترامب لحشد في مار آلاجو "هذا مثير جدًا للاهتمام. أنا هنا مع امرأة مذهلة.. رئيسة وزراء إيطاليا... لقد حققت نجاحًا مذهلًا في أوروبا بالفعل".

تهمة توريد أجزاء طائرات مسيرة

يأتي الاجتماع مع ترامب في وقت تواجه فيه ميلوني اختبارًا للسياسة الخارجية بعد القبض على المراسلة الإيطالية تشتشيليا سالا في إيران في 19 ديسمبر خلال عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.



وجاء إلقاء القبض على سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو بناء على مذكرة أمريكية بتهمة توريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم في 2023 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

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