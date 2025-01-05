الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

وصول رئيسة الوزراء الإيطالية إلى مار إيه لاجو للقاء ترامب (فيديو)

جورجيا ميلوني، فيتو
جورجيا ميلوني، فيتو

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى مار إيه لاجو بولاية فلوريدا، للقاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن هذا اللقاء، يأتي في وقت تواجه فيه ميلوني اختبارًا للسياسة الخارجية بعد القبض على المراسلة الإيطالية تشيتشيليا سالا في إيران في 19 ديسمبر الماضي، خلال عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.

وجاء إلقاء القبض على سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في مطار مالبينسا في ميلانو، بناء على مذكرة أمريكية، بتهمة توريد أجزاء طائرات مسيرة، تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم عام 2023 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن.

وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج: "لا نناقش الاجتماعات التي قد تحدث أو لا تحدث، ولكن ليس من الغريب أن يتواصل زعماء العالم مع الرئيس ترامب بعد فوزه التاريخي؛ للدفع صوب علاقات أفضل مع الولايات المتحدة".

ولم يعلق مكتب ميلوني حتى الآن على التقارير الإعلامية.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قد ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت، يوم الجمعة، السفير الإيطالي على خلفية اعتقال عابديني.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مسؤولًا في وزارة الخارجية الإيرانية "حثّ إيطاليا على رفض سياسة احتجاز الرهائن الأمريكية التي تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح عابديني في أقرب وقت ممكن، ومنع إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية".

ويقبع عابديني حاليًّا في السجن، ومن المقرر أن تبت المحكمة هذا الشهر فيما إذا كانت ستفرض عليه الإقامة الجبرية، بينما ينظر القضاة في طلب التسليم الأمريكي.

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