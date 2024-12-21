جمال سليمان: الشعب السوري لن يقبل بسلطة أحادية

أكد الفنان السوري جمال سليمان أن إسقاط النظام في سوريا لم يكن جهدًا حكرًا على طرف بعينه، بل هو نتاج كفاح ونضال طويل لكل من دافع عن سوريا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف سليمان في تصريحاته أن الشعب السوري يرفض أن تكون السلطة في يد جهة أو فصيل واحد، مشددًا على أن سوريا تستحق نظامًا سياسيًا يعبر عن كافة أطياف الشعب ويضمن التعددية والعدالة.

وأشار الفنان السوري إلى أن هذه المرحلة تتطلب وحدة الصف والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية، بعيدًا عن أي محاولات لاحتكار السلطة أو التفرد بها.

الاستئثار بالسلطة في سوريا

وأضاف خلال الحوار المفتوح التي نظمته لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، اليوم السبت:" لن نقبل الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل واحد لابد مراعاة التنوع والعمق التاريخي للدولة سورية، وبدأنا نستقبل إشارات من السلطة الحالية في هذا الاتجاه، ولا نريد أن يتحول الوضع في سوريا إلى ساحة صراع من أجل السلطة."

موقف المعارضة السورية

وأكد أن المعارضة المدنية، تؤمن بالاحترام للجميع ولاسيما أن سوريا بها تنوع كبير«سياسي، اجتماعي، فكري» لا يجوز أن يقصى طرف من الأطراف أو نقصى من طرف من الأطراف، مشددًا على ضرورة إجراء حوار وطني على قاعدة وطنية يراعي فيها المصالح الوطنية العليا، وأن يتم التوافق على جمعية تأسيسية تضم كل الأطراف تصنع مستقبل سوريا، فلم مقبول احتكار السلطة، وبات ضروريًا تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والاستقلال التام للقضاء، والانتقال السلمي للسلطة".

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