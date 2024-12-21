وكيل "الصحفيين": جمال سليمان علامة مضيئة بالفن العربي ونموذج مشرف للمثقف

أعرب حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، عن تقديره للتاريخ الفني للفنان جمال سليمان، الذي يعد نموذجًا مشرفًا للفنان العربي المثقف الواعي الذي لا يعمل إلا في إطار رسالة تمنح المتلقى نموذجا إيجابيًا عن دور الفن والفنان المحترف القادر على أداء الأدوار مهما تنوعت بأداء عال، ومقدرة مميزة.



منعطفات في حياة جمال سليمان



وأشار الزناتى خلال اللقاء الذى أعدته لجنة الشئون العربية للفنان جمال سليمان، اليوم السبت بنقابة الصحفيين فى حوار مفتوح معه، إلى أن هذه التجربة الحيايتة لسليمان، جعلته يمتلك أدوات الكثير من الشخصيات الحية، الموجود على الأرض، التى عاش بينها، فلم تكن حياته مرفهة، بل عايش أبناء الشعب من الطبقة المتوسطة، والأقل حيث ولد في حي باب سريجة بالعاصمة دمشق لعائلة مكونة من تسعة أشقاء، وعمل في طفولته بأكثر من مهنة من بينها الحدادة والنجارة والديكور والطباعة وهو في سن صغير بناءًا على طلب والده، اعتقادًا منه بأن العمل سيجعله رجلًا، وفي سن الرابعة عشرة اتجهت ميوله نحو المسرح ومارس العمل فيه كممثل هاوٍ، ثم انتسب إلى نقابة الفنانيين السوريين عام 1981.



تكوين شخصية جمال سليمان

وأكد الزناتي أن هذه التجربة أثرت فى شخصية وحياة جمال سليمان فيما بعد ليكون أكثر اقترابًا من الجمهور، منذ أن بدأ مشواره عام 1974 واشترك مع فرقة من الممثلين الهواة التى تدعى (فرقة شباب القنيطرة) وعمل بها وشارك في مهرجان مسرح الهواة المسرحية ثلاث دورات في مهرجان مسرح الهواة الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة السورية في السبعينات، ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج من المعهد وفى عام 1985 بدأ أولى تجاربه على خشبة المسرح في مسرحية (عزيزى مارات المسكين)

وبسبب تفوقه الدراسي أرسل في منحة دراسية إلى بريطانيا لمتابعة دراسة هناك نال على الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة ليدز عام 1988، ثم عاد للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية وكممثل محترف في السينما والتلفزيون ولعب الشخصية الرئيسية في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية، التي شكل بعض منها علامات فارقة في رحلة الدراما السورية، غير أفلامه السينمائية، حتى بعد قدومه إلى مصر التى مثلت محطة جديدة مهمة فى تاريخه التمثيلى تألق فيها بشكل غير عادى.

وكانت له أنشطته الإنسانية التى جعلته سفيرًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبعدها كانت له آراؤه السياسية، التى دفع ثمنها لكنه بقى مصرًا عليها، إيمانًا بفكرته واعتقاده.

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