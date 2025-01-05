الإثنين 06 يناير 2025
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رياضة

شبانة: موظف باتحاد الكرة خرج بكفالة في قضية أحمد رفعت

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

أكد الإعلام محمد شبانة، أن أحد موظفي اتحاد الكرة المصري، تم الافراج عنه من قبل النيابة العامة في قضية أحمد رفعت بكفالة.

إسدال الستار على قضية أحمد رفعت

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "قضية أحمد رفعت تم غلقها بعد تأكيد النيابة أن سبب الوفاة يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية".

وتابع: "هناك موظف في اتحاد الكرة خرج من النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في قضية أحمد رفعت قبل غلق القضية من قبل النيابة العامة".

اللاعب الراحل أحمد رفعت، فيتو
اللاعب الراحل أحمد رفعت، فيتو

عودة الحصانة لأحمد دياب

وأتم شبانه تصريحاته قائلا: "لن أكشف عن اسم موظف اتحاد الكرة، والحصانة عادت لـأحمد دياب، وهو من طلب رفعها في قضية أحمد رفعت فقط".

نتائج تحقيقات النيابة العامة

أعلنت ‏النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز.

وبحسب البيان: أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، محمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي) استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة.

كما استمعت أيضًا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

وقد خلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.

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