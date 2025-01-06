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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل إنترفيو على قناة ON E

أبطال مسلسل إنترفيو،
أبطال مسلسل إنترفيو، فيتو

بدأت قناة ON E عرض مسلسل إنترفيو، الذي يجمع بين النجمة رنا رئيس والنجم خالد شباط. 

والعمل سبق عرضه حصريًا على منصة Watch It، وحقق نجاحًا لافتًا ونال إعجاب الجمهور بفضل قصته مشوقة وأداء أبطاله المميز.

ويبحث الجمهور العاشق لمتابعة المسلسلات عن كافة تفاصيل العمل الفني ومواعيد عرضه على شاشة ON E.

مواعيد عرض مسلسل انترفيو على قناة ON E

ويعرض مسلسل إنترفيو على القناة في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء وذلك من الأحد إلى الخميس، والإعادة الأولى في تمام الساعة ١ صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة ١١ صباحا.

أبطال مسلسل إنترفيو 

وينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ٨ حلقات، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.

 

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خالد شباط شاشة ON رنا رئيس مسلسل انترفيو قناة ON

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