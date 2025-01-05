شخصيات طرأ عليها التغيير في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

مسلسل موضوع عائلي 3، طرأت في الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي تغييرات على بعض الشخصيات.

على سبيل المثال، حسن الذي يجسد شخصيته الفنان طه دسوقي أصبح فنانا مشهورا ولديه شخصية شهيرة يجسدها وهي شخصية “بقعة”، كما أنه أصبح أكثر عقلانية مقارنةً بالأجزاء السابقة.

أما غازي، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد القس، فقد ابتعد من حياة الإجرام التي كان منغمس فيها في الجزئين السابقين، وقرر أن يبدأ عمل حلال، حيث أصبح مساعدًا لحسن. كذلك، محمد شاهين، الذي شهدت شخصيته تغييرًا كبيرًا، حيث ابتعد هو الآخر عن طريق الإجرام وبدأ بالعمل مع غازي.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 6

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي 3، ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 6 يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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