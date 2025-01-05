محافظ الأقصر يعلن حركة تنقلات لرؤساء القرى بمركز الطود

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركز الطود، وذلك فى إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.

حركة تنقلات 2025



وتضمنت حركة التنقلات نقل هشام علي حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ونقل بصري النوبي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ونقل محمد عبد المعز جلال، قائم بأعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، ونقل محمد حسن على، رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي.



أوضح محافظ الأقصر أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء القرى والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، لافتا إلى أن حركة التنقلات تأتى فى إطار توجهات الدولة، التى تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.



وأشار محافظ الأقصر إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

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