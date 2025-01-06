علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد التعادل مع الزمالك

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة أمس أمام الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من البطولة ذاتها والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير الجاري

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء امس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء، وكانت هناك فرصتان خطيرتان لكل فريق، عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة بجوار القائم، وفرصة من عبد الله السعيد أبعدها خالد صبحي من على خط المرمى.

تصريحات علي ماهر

أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة رغم الغيابات العديدة.

وتابع: "مباراة اليوم كانت صعبة للغاية وخبرة لاعبي الزمالك زادت من صعوبة المواجهة لكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية رغم ضغط المباريات".

وقال أثق بقدرة لاعبي المصري على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين والصعود إلى دور الثمانية وجماهير المصري منحتنا دوافع كبيرة في مباراة اليوم.

وأشاد علي ماهر بالبنيني سامادو قائلا خامة جيدة للغاية وبمزيد من التأقلم واكتساب الخبرة يتحسن مستواه كثيرًا ومحمود جاد يبذل مجهودًأ كبيرًا خلال التدريبات موجها الشكر للكابتن مصطفى فتحي على مجهوداته مع الحراس

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته القادمة بعد التعادل مساء امس مع الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة المصري القادمة

ويستعد فريق المصري لمباراته بالجولة الخامسة من البطولة الكونفدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر اقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من يناير الجاري

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