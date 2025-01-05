الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

خبير تحكيمي: حوار محمد العتباني مع الشيشيني غير مقبول وسيتعرض لعقوبة كبيرة

الحكم محمد العتباني،
الحكم محمد العتباني، فيتو

علق توفيق السيد، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة السابق، على الفيديو المنتشر للحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر.

ثقافة التعامل مع الأجهزة الفنية

وقال توفيق السيد، في تصريحات تليفزيونية: "اندهشت من تصرف محمد العتباني وهو حكم كبير وأدار العديد من المباريات في الدوري، وكان عليه أن يتصرف بمسئولية، ويجب أن يكون هناك ثقافة في التعامل مع الأجهزة الفنية".

توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، فيتو
توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، فيتو

تصرف غير مقبول من الحكم

وتابع: "مندهش من الفيديو المنتشر للحكم، وتصرفه غير مقبول، وكلامه مع سامي الشيشيني غير مقبول وخطأ كبير جدا، وأتوقع أن يتعرض الحكم لعقوبة كبيرة ووجيه أحمد لا يرضيه ما حدث".

وأتم توفيق السيد:" الحوار بين الحكم والشيشيني لا يصح ورد الحكم كان عليه عدم التعليق على أي أمور فنية، وسيتعرض لعقوبة قاسية قد تكون الإيقاف لنهاية الموسم".

إيقاف الحكم محمد العتباني 

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إيقاف الحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر لأجل غير مسمى.

وجاء قرار لجنة الحكام بإيقاف العتباني، بعدما تم تسريب فيديو له، وهو يتحدث إلى سامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي قبل المباراة قائلا له: “متخفش لو ليك حاجة نص نص هتاخدها”.

وكان فريق البنك الأهلي تأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بترول أسيوط بنتيجة 1-0 ضمن مباريات دور الـ32.

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محمد العتباني لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط كأس مصر توفيق السيد لجنة الحكام

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