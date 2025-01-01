مشادة بين سامي الشيشيني وحكم الراية وجهاز البنك يتدخل لإنهاء الأزمة (فيديو)

الدوري المصري، دخل سامي الشيشيني مدير الكرة بنادي البنك الأهلي في مشادة كلامية مع سامي هلهل حكم الراية خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة والتي تجمع بين الفريقين الآن على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة اعتراضات قوية من جانب سامي الشيشيني على قرارات حكم الراية ليتطور الأمر بين الثنائي ويدخلا في مشادة قوية قبل أن الحكم الرابع والجهاز الفني لفريق البنك الأهلي لإنهاء الأزمة بين الطرفين.

وبدأت المشادة عندما اعترض الشيشيني بشدة على قرارات الحكم وقام بالتلويح بيده ليطالبه الحكم بالالتزام قائلا: "بلاش إيدك".

ويتقدم نادي البنك الأهلي على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز نادي البنك الأهلي هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق ياو أنور، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل لتتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة الهدف.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسامة فيصل بتمريرة لياو أنور المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

الدوري المصري، البنك الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

بعدها سيطر غزل المحلة على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة للتعادل في ظل تألق أحمد صبحي حارس البنك، فيما اعتمد لاعبو البنك على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي

جاء تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: عامر عامر.

خط الدفاع: حميدو فتاو، كاستيلو، الجزار، أحمد حكم، عبد الرحيم عموري.

خط الوسط: موري توريه، بن شرقي، عبده يحي، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: بن حمودة.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار، محمد عبد الغني، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: سيرجى آكا، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، محمد هلال

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما يتواجد على دكة البدلاء كلا من عبد العزيز البلعوطى، ألفا كيتا، محمد فتحى، خالد شيفو، أحمد النادرى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، عبد اللطيف جريندو.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري

غزل المحلة جمع 8 نقاط في مسابقة الدوري بعدما خاض 6 مباريات، يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب، وحقق غزل المحلة الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مواجهتين أيضًا، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أخرى.

بينما حصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري بالمركز السابع عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.