كل ما تريد معرفته عن أعراض فيروس HMPV الجديد

تسبب ظهور فيروس HMPV في الصين في حالة رعب وخوف لدى العالم؛ خوفا من تحوله لوباء جديد يسبب وفيات بين المواطنين وتعرض البشرية لوباء جديد مثل وباء كورونا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو فيروس HMPV الجديد في الصين وأهم المعلومات عن الفيروس وأعراضه.

ما هو فيروس HMPV الجديد في الصين؟

والفيروس الرئوي البشري HMPV هو فيروس تنفسي شائع يسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا.

معلومات هامة عن فيروس الرئوي البشري HMPV

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن فيروس HMPV ليس فيروس جديد وتم اكتشافه منذ سنوات وتزيد الإصابات به في موسم الفيروسات التنفسية ضمن العدوي التنفسية التي تصيب كل الأعمار.

وأكد أن فيروس HMPV يسبب التهاب في الجهاز التنفسي مشيرا إلى أن الإصابة به يمكن أن تتزامن مع الإصابة بعدوى تنفسية أخرى كالإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي فتسبب أعراض شديدة للمريض.

فيروس الصين

وقالت جمعية الرئة الأمريكية أن الأطفال ومرضى ضعف المناعة وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات من عدوى فيروس الجهاز التنفسي البشري.



وأكدت جمعية الرئة الأمريكية أنه ينتشر فيروس الجهاز التنفسي البشري عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب أو عن طريق لمس منطقة ملوثة بالفيروس.

أعراض HMPV الجديد



وأشارت إلى أن أعراض فيروس الجهاز التنفسي البشري تشبه نزلات البرد الشائعة والتي تستمر لمدة 2-5 أيام تقريبًا وتختفي من تلقاء نفسها.

وتشمل أهم الأعراض:

١- السعال

٢- الحمي

٣- احتقان الأنف

٤-العطس

فيروس الصين

وتتضمن طرق انتقال فيروس الجهاز التنفسي البشري:



١- الاتصال الوثيق بشخص مصاب

٢- إفرازات السعال والعطس

٣- لمس أشياء ملوثة بالفيروس HMPV

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس HMPV



يمكن أن يسبب فيروس التهاب الرئوي البشري إصابة في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي لدى المرضى من جميع الأعمار

بينما الأطفال الصغار وكبار السن يتطور الفيروس لديهم إلى التهاب القصيبات أو التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

ويمكن للمصابين بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن ومرضي ضعف المناعة تجعل الأعراض أكثر حدة، بما في ذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو بعد زراعة الأعضاء

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

أكد الاطباء أن فيروس HMPV يشفى من تلقاء نفسه بفضل جهاز المناعة القوي الذي يقضي عليه ولا يوجد علاج مخصص للفيروس بل علاج، لتهدئة الأعراض منها أدوية الأسيتامينوفين والإيبوبروفين ومزيلات الاحتقان.

و قد يحتاج المرضى الذين يعانون من الصفير والسعال الشديد إلى جهاز بخار استنشاق مؤقت.

طرق الوقاية من فيروس HMPV



نظرًا لأن HMPV ينتشر عن طريق التواصل بين البشر والتنفس والسعال، فإن أفضل طريقة للحماية من العدوى هي تجنب لمس الأشخاص المصابين وغسل اليدين كثيرًا وتطهيرها بعد لمس أي أسطح ملوثة بجانب تغطية الفم عند السعال.

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