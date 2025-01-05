الأحد 05 يناير 2025
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خارج الحدود

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

انتشار فيروس HMPV
انتشار فيروس HMPV في الصين، فيتو

فيروس HMPV، قال نادر رونج المحلل السياسي الصيني: إنه لا صحة لما تردد عن إعلان بكين حالة الطوارئ بسبب فيروس HMPV.

الوضع الصحي في الصين

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الوضع في الصين مستقر مع وجود زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام في نفس التوقيت.

 

نسبة الإصابة بفيروس HMPV

وتابع: نسبة الإصابة بفيروس HMPV أقل من 30% ، بينما تزيد نسبة المصابين بالإنفلونزا أكثر بكثير من هذا الفيروس وأعراض الإنفلونزا أكثر شدة.

الصحة عن فيروس HMPV: معروف من 24 عاما وهناك إصرار على استنساخ كورونا (فيديو)

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

 

وكشف الدكتور مصطفي محمدي، استشاري الأمراض الباطنة، أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات عن أهم المعلومات بشأن فيروس  HMPV

فيروس الصين الجديد HMPV


وقال أخصائي مكافحة العدوى والوبائيات أن  فيروس HMPV انتشر بشكل ملحوظ في الصين خلال هذه الفترة وتسبب في إصابات كثيرة يسمي  ميتانيموفيروس البشريHMPV وهو أحد الفيروسات التنفسية مثل الفيروس المخلوي التنفسي وفيروسات البرد.

وأوضح أن الفيروس موجود منذ سنوات ولكن  لم يكتشف ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل.

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