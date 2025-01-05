آخرها سراب، أبرز الدراما المصرية المقتبسة من أعمال عالمية

في السنوات الأخيرة، شهدت الدراما المصرية توجهًا ملحوظًا نحو الاقتباس من الأعمال العالمية سواء كانت أفلامًا أو مسلسلات، هذه الظاهرة أدت إلى ظهور عدد من الأعمال المصرية التي تجمع بين القصص التي سبق تقديمها في أعمال أجنبية ولكنها تحمل الطابع المحلي، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على أبرز الأعمال الدرامية المصرية المقتبسة من أعمال عالمية وأحدثها مسلسل سراب.

ويعكس مسلسل سراب قصة المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity" الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، أما العمل المصري من إنتاج منصة TOD، ومن المقرر أن يعرض لأول مرة في 7 يناير 2025، وأحداث المسلسل تدور حول علاقات معقدة تشمل الخيانة والحب والتضحية، هو عمل درامي قصير مكون من 10 حلقات، ويجمع كوكبة من النجوم مثل خالد النبوي ويسرا اللوزي، وهاني عادل، أحمد مجدي، دياموند بو عبود، وإنجي المقدم.

مفترق طرق اقتباس من The Good Wife

مفترق طرق من أبرز المسلسلات المقتبسة عن أعمال درامية عالمية، فقد تم اقتباسه عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، الذي يروي قصة أليسيا فلوريك، زوجة محامي ولاية سابق يتورط في فضيحة جنسية تؤدي إلى سجنه، مما يضطرها للعودة إلى العمل كمحامية لإعالة أسرتها.

ومسلسل "مفترق طرق" تدور أحداثه في سياق مشابه للعمل الأجنبي، ويشمل رحلة شخصيات المسلسل في مواجهة التحديات الكبيرة في حياتهم الشخصية والمهنية، وما يميز "مفترق طرق" أنه لا يعيد فقط تقديم أحداث المسلسل الأمريكي، بل يعكس أيضًا التحديات التي تواجهها النساء في المجتمع العربي، والمسلسل من بطولة هند صبري وماجد المصري وإياد نصار.

مسلسل هبة رجل الغراب.. مقتبس من Ugly Betty

يعد مسلسل هبة رجل الغراب من الأعمال الدرامية التي أثبتت نجاحًا باهرًا في مصر والوطن العربي، وهو مقتبس من المسلسل الأمريكي "Ugly Betty"، وتدور أحداثه حول فتاة عادية تعمل في أحد بيوت الأزياء وتتعرض لمواقف حياتية صعبة بسبب مظهرها، ما يعكس قضايا الجمال والمكانة الاجتماعية، وتم تقديم المسلسل في ٤ أجزاء.

مسلسل الآنسة فرح مقتبس من Jane The Virgin

من أبرز الأعمال المصرية المقتبسة أيضًا مسلسل الآنسة فرح هو عمل مصري مقتبس عن المسلسل الأمريكي Jane The Virgin، وتدور أحداثه حول فتاة تُلقح صناعيًا عن طريق الخطأ، وتكتشف أنه كان من صاحب الفندق الذي تعمل به، رغم ارتباطها بشخص آخر، تتطور الأحداث بين حبيبها ومالك الفندق طوال الحلقات.

ومسلسل "الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، علي الطيب، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

مسلسل بين السطور النسخة المصرية من Misty الكورية

يعتبر مسلسل بين السطور من أبرز الأعمال المقتبسة من أعمال عالمية حيث أنه النسخة المصرية من المسلسل الكوري الشهير Misty الذي تم إنتاجه في عام 2018، ويصنف المسلسل الكوري ضمن فئات الدراما والتشويق والرومانسية، ويدور حول مذيعة تلفزيونية قوية ومستقلة تصبح مشتبهًا بها في قضية قتل، ويتم الكشف في الأخير أن زوجها هو الفاعل، وكانت هذه أيضًا هي قصة العمل المصري، ويجمع العمل نخبة من النجوم مثل صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء.

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