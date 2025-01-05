الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

TOD تروج لمسلسل سراب: باقي يومان

أبطال سراب، فيتو
أبطال سراب، فيتو

تواصل منصة TOD الترويج لمسلسل سراب قبل انطلاقه قريبًا.

حيث نشر حساب المنصة على انستجرام ونشر صورة تجمع أحمد مجدي ودياموند بو عبود مرفقة بتعليق “ترقبوا الدراما والتشويق في مسلسل سراب من إنتاج TOD.. باقي يومين فقط هل أنتم مستعدون؟”.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل سراب الحلقة الأولى في يناير المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥ وستعرض الحلقة على منصة TOD.

شخصيات أبطال مسلسل سراب 

يجسد الفنان خالد النبوي خلال المسلسل شخصية طارق وهو شخص يؤمن أنه لا توجد حياة ناجحة بدون نظام، وهذا النظام يرسمه الشخص بيده، وهو ما يساعد على توقع ما يحدث قبل وقوعه.

وتقدم يسرا اللوزي خلال المسلسل شخصية ملك، وهي أم وطبيبة وزوجة طارق في المسلسل الذي يجسد شخصيته خالد النبوي ولديها طفل يدعى زين، ولكن حياتهم الزوجية تواجه عدة عقبات خلال الأحداث.

أما هاني عادل فيقدم شخصية نديم وهي شخصية محيرة ومشوقة ومعقدة، بينما يقدم أحمد مجدي شخصية غامضة تحمل اسم نور وهو يعمل في عالم البورصة، ودياموند بو عبود تقدم شخصية ريما، وهي مصورة تعمل وتعيش في مصر، بينما يشارك أحمد وفيق في المسلسل بشخصية عاصم.

وتجسد جيهان الشماشرجي خلال مسلسل سراب شخصية نجلا، وتقدم إنجي المقدم شخصية منى، بينما يشارك محمد كيلاني بشخصية أمير، وتظهر نجلاء بدر بشخصية علا وهي تعمل محامية. 

تفاصيل مسلسل سراب 
 

ومسلسل سراب هو عمل فني قصير مكون من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي ويسرا اللوزي وهاني عادل وأحمد وفيق وإنجي المقدم ونجلاء بدر وجيهان الشماشرجي وأحمد مجدي والفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، ويشهد المسلسل التعاون الأول بين يسرا اللوزي وخالد النبوي.

 مسلسل سراب مقتبس عن مسلسل أجنبي

 

 

ومسلسل سراب تدور أحداثه حول عدد من العلاقات المعقدة ويدور حول الخيانة والحب التضحية وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو عمل مأخوذ عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

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الفنان خالد النبوي هاني عادل جيهان الشماشرجي خالد النبوى دياموند بو عبود منصة TOD مسلسل سراب يسرا اللوزى نجلاء بدر

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