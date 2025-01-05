نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدينة الجامعية (صور)

أجرى الدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد الموافق ٥ يناير، جولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب بمدخل حوش عيسى؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والوقوف على أعمال الصيانة المختلفة بالمدينة، وأعمال النظافة والتجميل وإزالة المعوقات والحشائش المحيطة بالمبنى.



ويأتي ذلك في إطار سعي جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، نحو التطوير والتحديث وفقا للخطة الإستراتيجية لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة، لتقديم خدمة مناسبة ذات جودة عالية في كافة المجالات، وذلك انطلاقًا من حرص جامعة دمنهور على الاهتمام بكل ما يخدم الطلاب في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية.

تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب جامعة دمنهور

أوضح "شعلة" أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار حرص رئيس الجامعة الدائم والمستمر على متابعة جميع أعمال التطوير التي تشهدها قطاعات الجامعة المختلفة، حرصا على تقديم أفضل خدمة لأبنائنا الطلاب، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع من أعمال تطوير، متطلعا إلى المزيد، حتى تكون هذه المباني جاهزة لاستقبال الطلاب وتسكينهم عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

شدد "شعلة" على ضرورة مراعاة توفير كافة سبل الراحة التي تلبي احتياجات الطلاب، مؤكدًا حرص إدارة جامعة دمنهور على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من اجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية التي ستقدم لأبناء الجامعة من الطلاب الذين سوف يقيموا بالمدينة الجامعية، باعتبار أن المدينة الجامعية ستكون بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، وليست مجرد سكن، مؤكدا أن جامعة دمنهور لن تدخر جهدا في رفع كفاءة المدينة الجامعية لتحسين سبل الإقامة بها.







متابعة الأعمال الخاصة مبنى كلية الطب بجامعة دمنهور

هذا وقد تفقد "شعلة"خلال جولته الأعمال بموقع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي، للاطلاع على نسبة الإنجاز، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.





جدير بالذكر أن تلك الجولات في إطار توجيهات رئيس الجامعة للمتابعة الدائمة والمستمرة لجميع القطاعات؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية بالحرم الجامعي.

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