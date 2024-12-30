جامعة دمنهور تعقد فعاليات برنامج "الإعداد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية" (صور)

عقدت جامعة دمنهور اليوم الإثنين الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، فاعليات البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية"، بحضور ما يزيد عن ٥٠ متدربا من السادة الإداريين من مختلف إدارات وكليات الجامعة، بقاعة الفيديو كونفرانس بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، ويستمر البرنامج على مدار يومين متتاليين.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، وإشراف مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة برئاسة نيللي الرويني، ورشا عبد الجواد ـ مدير إدارة التدريب،





وحاضر بالبرنامج خبير التدريب الدكتور محمد والي، الأستاذ بكلية التربية بجامعة دمنهور والمدرب المحترف بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

تعزيز قدرات الإداريين وتأهيلهم لتقلد المناصب القيادية

أكد "والي" على أهمية البرنامج التدريبي " الإعداد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية"، في تعزيز قدرات الإداريين، وتأهيلهم لتقلد المناصب القيادية في المستقبل، مشيدًا بالدور التعليمى والتدريبي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الجامعية بجامعة دمنهور في تقديم محتوى تدريبي متنوع، يضم حقائب تدريبية مختلفة لمنتسبي الجامعة.





من جانبها أوضحت الرويني، أن برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية يأتي انطلاقًا من حرص جامعة دمنهور على تنمية وتطوير الجانب الإداري بمختلف إدارات الجامعة وكلياتها، مثمنة حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على تطوير المهارات القيادية والإشرافية في مختلف جهات الجامعة لجميع التخصصات، والوقوف على أحدث المستجدات، ومعرفة الأساليب والوسائل الفعالة التي تساعد منتسبي الجامعة على تحسين وتطوير أدائهم بشكل مؤثر وفعال؛ لإدارة الأزمات والتغلب على أصعب المشكلات التي قد تواجههم.





توفير دورات مختلفة للعاملين بالجامعة بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري

و أكدت أن الجامعة بصدد عقد عدة دورات تدريبية للعاملين بالجامعة، وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين لاكتساب مهارات جديدة، وتحسين الآداء الوظيفي من أجل تحسين الآداء المهني وتطوير الذات مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري.





جدير بالذكر أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي " الإعداد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية" نوفمبر الماضي، واستهدفت ٢٥ متدرب، لمساعدة المتدربين المشاركين على تطبيق الأساليب الحديثة الجماعية المؤثرة لمنظمات العمل، وتعزيز الإمكانات القيادية لكل أعضاء الفريق، فضلًا عن التعرف على أنماط وسلوكيات القيادة الرئيسية، وإدراك السياق المناسب للاستخدام وتحديد الخصائص المحورية الواجب توافرها فى الوظائف القيادية والإشرافية.

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