تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أقمشة بمنطقة الهرم، فيما أصيب شخصين بحالة اختناق وتم إسعافهم بمكان البلاغ.

حريق يلتهم محتويات مخزن بالهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مخزن خلف فندق بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء مدعومة بقوة أمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين نشوب حريق فى مخزن مواد غير غذائية والتهمت النيران محتوياته وتم السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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