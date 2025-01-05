الطائفة الإنجيلية تبدأ احتفالات عيد الميلاد بالترانيم والصلوات

بدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، بفقرات التسبيح يقودها فريق ترانيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والتي تستضيف احتفالات هذا العام، وقدم الفريق باقة من الترنيمات الخاصة بميلاد المسيح.

وتزينت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام الكنيسة لتأمين الاحتفالات.

ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

ويشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد، قراءة كتابية، على أن يشهد الاحتفال فقرة ترانيم لأكثر من نصف ساعة، يعقبها صلاة لمدة خمسة دقائق.

كلمة الميلاد

فيما يلقي القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمة عن عير الميلاد، يعقبها كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف بترنيمة ختامية.

ويحضر الاحتفال الرسمي بعيد الميلادِ المجيدِ، مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، بالإضافة إلى السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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