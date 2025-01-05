الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أندريه زكي يترأس احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في قصر الدوبارة اليوم

رئيس الإنجيلية أندريه
رئيس الإنجيلية أندريه زكي، فيتو

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

ويحضر احتفالات عيد الميلاد عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

رسالة الميلاد

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

 

في سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسالة الميلاد أندرية زكي عيد الميلاد القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية الانجيلية القس سامح موريس
ads

الأكثر قراءة

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

أكاديمي أمريكي يكشف تأثير زلازل إثيوبيا على سد النهضة

خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات سعر الدولار في 2025 (فيديو)

هل يمكن اختراق "إنستا باي"، وما هي علامات اختراق الهاتف؟ خبير يجيب

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة صادمة عن 90% من الهواتف المحمولة في آخر عامين

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 - 1- 2025

طقس متقلب وأمطار متوسطة وارتفاع الأمواج، منخفض جوي يضرب الإسكندرية

10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

منوعات

المزيد

العثور على شبكة أنفاق تربط قصر الرئاسة بمقر الحرس الجمهوري بدمشق

الإمارات تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن تحطم إحدى طائراتها

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر خلال تقديم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة أعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية