تطل عليه مصر، مخاوف من اندلاع صراع غاز المتوسط بين دول حوض الشام

أثارت تصريحات تركية حول توجه أنقرة لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، هواجس من اشتعال صراع غاز المتوسط مجددا بعد حالة الهدوء النسبى التى سيطرت على الملف خلال السنوات الماضية.

مصر ضمن الدول المطلة على حوض الشام فى المتوسط

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قدرت في تقرير صادر عنها عام 2010 إجمالي ما تحتويه منطقة حوض الشام من جهة البحر المتوسط، والتي تطل عليها مصر ولبنان وسوريا وفلسطين وتركيا وإسرائيل بـ3450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل من النفط.

وتسبب تصريح وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الذي أدلى به نهاية ديسمبر الماضى، حول نية تركيا ترسيم الحدود البحرية مع سوريا، فى إثارة المخاوف لدى الدول المطلة على منطقة حوض الشام.

مخاوف من ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا

وكشفت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية فى تقرير لها، أن أثينا ونيقوسيا بدأتا تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لمواجهة احتمال إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا، معتبرة أن مثل هذا الاتفاق قد يضر بمصالح قبرص فى المتوسط.

أردوغان، فيتو

وأكد الزعيمان اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة، أن الاتفاق سيمثل "تجاهلا للحقوق السيادية لقبرص"، ووصفا ذلك بأنه غير مقبول.

اليونان تحذر من تداعيات ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا

فى ذات السياق، أصدرت خارجيتا اليونان وقبرص بيانات حادة وصفت الاتفاق المحتمل بأنه غير قانوني، مشيرة إلى أنه ينتهك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما وصفت وزارة الدفاع اليونانية الخطوة بأنها "غير ودية"، محذرة من تداعياتها السلبية على العلاقات بين تركيا واليونان.

فيما أكدت قبرص أنها تراقب التطورات عن كثب، مشددة على استمرار التنسيق مع اليونان لإطلاع قادة الاتحاد الأوروبي على التحركات التركية والحصول على دعمهم، وأوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن "أي اتفاق بحري يجب أن يحترم حقوق قبرص السيادية ويلتزم بالقانون الدولي".

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