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خارج الحدود

خشية الهجوم الروسي، اليونان وإسبانيا تغلقان سفارتيهما في أوكرانيا

الاتحاد الاوروبي،فيتو
الاتحاد الاوروبي،فيتو

أعلنت  السفارات اليونانية والإسبانية والإيطالية فى العاصمة الأوكرانية كييف إغلاق أبوابها أمام المواطنين اليوم الأربعاء، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار فى العاصمة لعدة مرات.

اليونان وإسبانيا تغلقان سفارتيهما في كييف

وأفادت السفارة اليونانية في كييف -في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية- بأنها ستقوم بإغلاق أبوابها اليوم الأربعاء لدواع أمنية، كما أعلنت وسائل إعلام إسبانية أنه سيتم إغلاق سفارة مدريد في العاصمة الأوكرانية اليوم عقب تلقي معلومات تفيد باحتمال وقوع هجوم جوي كبير.

ويأتي قرار اليونان وإسبانيا عقب إعلان مماثل من السفارة الأمريكية فى كييف عن إغلاق أبوابها بشكل مؤقت اليوم، بعد تلقي معلومات عن هجوم جوي كبير محتمل.

إيطاليا تغلق سفارتها في كييف

أغلقت السفارة الإيطالية في كييف أبوابها، اليوم الأربعاء، وسط تقارير أوكرانية - أمريكية رسمية حول احتمال شن روسيا "هجوم جوي عنيف" اليوم، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر 

وذكرت السفارة، في بيان: "كإجراء احترازي، ستبقى السفارة الإيطالية في كييف مغلقة أمام الجمهور اليوم. ومع ذلك، تظل السفارة عاملة".

وأوصت السفارة الإيطالية "جميع المواطنين الإيطاليين الموجودين في البلاد بالامتثال لأكثر إجراءات تخفيف المخاطر صرامة والتوجه فورًا إلى أقرب ملجأ"، "في حالة حدوث إنذار جوي".

وصباح اليوم، حذرت السفارة الأمريكية في كييف من "هجوم جوي كبير محتمل" من المتوقع أن يحدث اليوم، وذلك بعدما "تلقت معلومات دقيقة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر".

إغلاق المقر الدبلوماسي 

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية: “كإجراء احترازي، سيتم إغلاق المقر الدبلوماسي وننصح موظفي السفارة بالبحث عن مأوى في مكانهم”. وأوصى البيان المواطنين “بالاستعداد للبحث عن مأوى على الفور في حالة الإعلان عن إنذار بغارة جوية”.

ويأتي إعلان السفارة الأمريكية بعد يوم من وعد روسيا بالرد على إطلاق صواريخ أمريكية بعيدة المدى من الأراضي الأوكرانية أمس.

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