الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

ختام امتحانات النقل للمواد غير المضافة للمجموع بالوادي الجديد

امتحانات النقل بالوادي
امتحانات النقل بالوادي الجديد، ڤيتو

اختتمت مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، امتحانات الترم الأول 2025 لمختلف المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بحسب جداول امتحانات نصف العام، وذلك لكافة المواد غير المضافة للمجموع، لينتهي منها التلاميذ قبيل انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع ويتمكنون من مراجعة دروسهم جيدًا.

وشدد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات لضمان تنفيذ كافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمالها.

وأوضح وكيل التعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد غير المضافة للمجموع بدأت أمس السبت 4 يناير على مستوى المحافظة، وانتهت اليوم.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، على متابعة تنفيذ التقييمات المبدئية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، بما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.

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