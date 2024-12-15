الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يفجر منازل في الناقورة جنوبي لبنان

الاحتلال،فيتو
الاحتلال،فيتو

فجر  جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عددًا من المنازل عند أطراف الناقورة وشيحين والجبين في قضاء صور، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

الاحتلال يفجر منازل في الناقورة جنوبي لبنان

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن “قوات الفرقة 91 تواصل مهامها الدفاعية في جنوب لبنان”. 

وأكد أن الفرقة "عملت في أكثر من 10 مناطق متفرقة وصادرت ما يزيد عن 10 آلاف وسيلة قتالية وهاجمت مئات الأهداف.

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن قوات الفرقة 91 تصرفت على مدار الأشهر الأخيرة في حوالي 10 مناطق مختلفة على خط القرى الأمامية وداخل مجمعات تابعة لحزب الله في منطقة الليطاني ووادي السلوقي في جنوب لبنان.

وبين أدرعي أنه خلال نشاط الفرقة في المنطقة تم تجريد حزب الله من القدرات والوسائل العديدة، التي كان يستخدمها على مدى العام الماضي.

ونوه بأنه وحتى الآن، عثرت قوات الفرقة على ما يزيد عن 10 آلاف وسيلة وعتاد عسكري وصادرتها، وهاجمت أكثر من 1000 هدف تابع لحزب الله ودمرت بنى تحتية كثيرة فوق الأرض وتحتها".

وقال أدرعي أن "قوات الفرقة تعمل وفقًا للتفاهمات بين اسرائيل ولبنان، وملتزمةً بشروط وقف إطلاق النار".

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