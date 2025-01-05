الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قيادي ناصري: الاختراقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار تكشف عن المخطط الإسرائيلي في لبنان

محسن جلال نائب رئيس
محسن جلال نائب رئيس الحزب العربي الناصري

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن  الاختراقات الاسرائيلية المستمرة لهدنة وقف إطلاق النار مع لبنان تكشف بوضوح عن المخطط الإسرائيلي في استخدام الهدنة كوسيلة للتواجد في جنوب لبنان من جهة، والعمل على تقويض قوة حزب الله من جهة أخرى.

وأضاف جلال لـ فيتو أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان، في ظل الظروف الحالية، لا يُحتمل أن يؤدي إلى انهيار كامل لوقف إطلاق النار، إذ تسعى إسرائيل من خلال هذه التحركات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف طمأنة الداخل الإسرائيلي وإظهار قدرتها على فرض سيطرة حديدية متى شاءت.

وأوضح جلال أن هذا التصعيد لا يقتصر فقط على محاولة تحقيق مكاسب داخلية، بل يشمل أيضًا مسعى إسرائيل للحصول على غطاء أمريكي عملي يساهم في تبرير أفعالها.

دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم

وشدد جلال على أن القوى الدولية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وخرق الهدن. وقال إن هذه الخروقات تهدد بانهيار وقف إطلاق النار بين لحظة وأخرى، خاصة أن لبنان لن يصمد طويلًا أمام هذه الانتهاكات التي تطال الأراضي اللبنانية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديًّا تقريبًا توغلت بين عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في جنوب لبنان، ثم انسحبت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل  

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 والقانون الدولي.  

وأمس السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهدنة جنوب لبنان إسرائيل حزب الله الاختراقات الاسرائيلية

مواد متعلقة

رئيس أركان الاحتلال يخدع العالم بحديث الهدنة: ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان

أمين عام حزب الله في أول ظهور له بعد الهدنة: الهزيمة تحيط بالعدو الإسرائيلي من كل جانب

الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة عدة مرات

تصعيد صاروخي جديد من حزب الله وسط ترقب لاتفاق الهدنة مع إسرائيل
ads

الأكثر قراءة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

الجنايات تقضي بإعدام "سفاح زفتى" بعد استطلاع رأي المفتي

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية