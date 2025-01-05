قيادي ناصري: الاختراقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار تكشف عن المخطط الإسرائيلي في لبنان

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن الاختراقات الاسرائيلية المستمرة لهدنة وقف إطلاق النار مع لبنان تكشف بوضوح عن المخطط الإسرائيلي في استخدام الهدنة كوسيلة للتواجد في جنوب لبنان من جهة، والعمل على تقويض قوة حزب الله من جهة أخرى.

وأضاف جلال لـ فيتو أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان، في ظل الظروف الحالية، لا يُحتمل أن يؤدي إلى انهيار كامل لوقف إطلاق النار، إذ تسعى إسرائيل من خلال هذه التحركات إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بهدف طمأنة الداخل الإسرائيلي وإظهار قدرتها على فرض سيطرة حديدية متى شاءت.

وأوضح جلال أن هذا التصعيد لا يقتصر فقط على محاولة تحقيق مكاسب داخلية، بل يشمل أيضًا مسعى إسرائيل للحصول على غطاء أمريكي عملي يساهم في تبرير أفعالها.

دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم

وشدد جلال على أن القوى الدولية والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية كبيرة في التصدي لهذه "العربدة الإسرائيلية" في المنطقة، مطالبًا باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وخرق الهدن. وقال إن هذه الخروقات تهدد بانهيار وقف إطلاق النار بين لحظة وأخرى، خاصة أن لبنان لن يصمد طويلًا أمام هذه الانتهاكات التي تطال الأراضي اللبنانية.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديًّا تقريبًا توغلت بين عيتا الشعب ورميش الحدوديتين في جنوب لبنان، ثم انسحبت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أعلنت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، في بيان، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة.

جيش الاحتلال يدمر نقاط مراقبة للجيش اللبناني واليونيفيل

وقالت قوات اليونيفيل في بيانها: "جرافة تابعة لجيش الاحتلال دمرت برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجوار موقع لليونيفيل في اللبونة"، مؤكدة أن هناك تدمير متعمد ومباشر من جانب جيش الاحتلال لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي تخص الجيش اللبناني وهو يشكل انتهاكًا صارخًا للقرار 1701 والقانون الدولي.

وأمس السبت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، توغل دبابات إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوبي لبنان.

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