الخميس 02 يناير 2025
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وزير الصحة يوقع الكشف الطبي على طفل خلال جولته في طنطا (صور)

بعد بكائه الشديد..
بعد بكائه الشديد.. وزير الصحة يُجري الكشف الطبي على طفل

حرص الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة اليوم على توقيع الكشف الطبي على أحد الأطفال الصغار أثناء تفقده مستشفى محلة مرحوم التخصصي التابعة إلى مديرية الصحة بـ الغربية وذلك بعد مشاهدته للطفل يجهش بالبكاء أثناء جولته، رافضًا الهدوء على الرغم من محاولات والدته إسكاته ولكنه كان يتألم بشدة.

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وتوجه وزير الصحة أثناء تفقده محافظة الغربية إلى الطفل أثناء مشاهدته يبكي دون توقف، مشيرًا إلى أن بكاءه الشديد يشير إلى وجود ألم لا يتحمله، متحدثا في البداية مع والدته لمعرفة السجل المرضي للطفل.

 


وزير الصحة يكشف على الطفل بنفسه

وأجرى وزير الصحة الكشف على الطفل بنفسه للاطمئنان عليه إذ تبين بعد الحديث مع والدته بأنه يعاني من ألم في أسنانه فطلب من والدته مرافقته إلى عيادة الأسنان داخل مستشفى محلة مرحوم التخصصي بمدينة طنطا وفحص وزير الصحة الطفل لتشخيص حالته.

 

 

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